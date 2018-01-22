В 2017 году на местные дороги в Смоленской области направили рекордные 1,9 млрд рублей

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Власти направили в 2017 году на строительство и ремонт дорог местного значения в Смоленской области 1,9 млрд рублей, это рекордная сумма за последние годы, сообщили в понедельник в пресс-службе администрации региона.

"На ремонт автодорог местного значения в 2017 году в Смоленской области направлено 1,9 млрд рублей, что является рекордом последних лет. За счет этих средств построено, реконструировано и отремонтировано 210 км автодорог", - говорится в сообщении.

Новые и капитально отремонтированные дороги появились в районных центрах Сафоново, Духовщина, Сычевка, Вязьма, Гагарин, почти 38 километров трасс обновили в Смоленске.

В пресс-службе добавили, что общий объем дорожного фонда региона в прошлом году составил 6 млрд рублей.

Помимо местных трасс, за счет средств областного дорожного фонда отремонтировано 7 километров трассы Орел - Брянск - Смоленск - граница Белоруссии. Около 850 млн рублей было выделено на строительство обхода города Велиж, что значительно улучшило пропускную способность на трассе, являющейся одним из самых коротких путей из южных регионов России в Санкт-Петербург.

Как отметили в пресс-службе, рекордным в 2017 году стало и финансирование мероприятий по повышению безопасности на дорогах региона, на эти цели из дорожного фонда области было выделено около 340 млн рублей. В 2017 году число погибших в ДТП в Смоленской области снизилось на 13,3%.