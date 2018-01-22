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Губернатор Севастополя пообещал увеличить финансирование муниципалитетов в 2018 году

В стране
22 января, 15:59 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 22, января. /ТАСС

Дмитрий Овсянников отметил, что дополнительное выделение средств возможно при условии израсходования до 1 июля "более половины годовых бюджетных ассигнований"

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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 января. /ТАСС/. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников пообещал в этом году увеличить финансирование десяти муниципальных образований города, если за первое полугодие 2018 года они смогут доказать способность эффективно расходовать выделенные средства. Об этом он заявил на заседании правительства Севастополя в понедельник.

"Мы говорили о сумме больше 240 млн рублей (240 млн рублей - сумма финансирования муниципалитетов в бюджете Севастополя на 2018 год - прим. ТАСС), если вы израсходуете до 1 июля более половины годовых бюджетных ассигнований, то мы будем при корректировке бюджета говорить о дополнительном выделении средств", - сказал Овсянников. При этом он не уточнил, на какую сумму может быть увеличено финансирование.

Это условие было поставлено губернатором в связи с тем, что ряд муниципалитетов в 2017 году не смог полностью освоить выделенные средства. Так, по данным властей, в трех муниципалитетах освоение средств в конце 2017 года составило порядка 80%, при том что в остальных муниципалитетах этот показатель приблизился к 100%.

Ранее сообщалось, что власти Севастополя намерены постепенно увеличивать финансирование муниципальных образований города, необходимое для выполнения возложенных на них функций, большая часть которых касается вопросов благоустройства. Эти полномочия севастопольские муниципалитеты начали исполнять с апреля минувшего года, поэтому некоторое время ушло на то, чтобы получить необходимый для их реализации опыт.

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