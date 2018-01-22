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В Грозном откроется парк площадью более 6 га к ЧМ-2018 по футболу

В стране
22 января, 16:06 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 22, января. /ТАСС

В 2018 году из федерального бюджета Грозному предположительно выделят порядка 200 млн рублей на реализацию программы "Формирование современной городской среды"

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ГРОЗНЫЙ, 22 января. /ТАСС/. Новый парк имени короля Иордании Абдаллы II откроют в Грозном в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом ТАСС сообщил заместитель мэра столицы Чечни Милана Садаева.

"В 2017 году в рамках реализации программы "Формирование современной городской среды" в Грозном благоустроены 82 дворовые территории, охватывающие 161 многоквартирных домов, также четыре парковые зоны общей площадью - более 106 044 кв. м. В их числе парк имени короля Иорданского Хашимитского Королевства Хусейна бен Талала, который планируется открыть в апреле, к началу чемпионата мира по футболу 2018 года. Площадь парка 6,4 га, на его территории расположится первый в Грозном скейт-парк, а также летний амфитеатр, спортивные и детские площадки, зоны отдыха", - отметил собеседник ТАСС.

По словам Садаевой, в 2018 году из федерального бюджета Грозному предположительно выделят порядка 200 млн рублей на реализацию программы "Формирование современной городской среды".

"Порядка 50 дворовых территорий будут благоустроенны в 2018 году. Нас обязали провести рейтинговое голосование общественных территорий, туда будут включены и две общественные территории, которые мы определили как приоритетные в преддверии чемпионата мира по футболу. Это благоустройство прилегающей территории "Грозненского моря" и спортивной улицы имени Мухаммада Али, которая является подъездной к стадиону "Ахмат Арена", - сказал заммэра.

Одним из самых оригинальных проектов, реализованных в рамках федеральной программы, по данным Министерства строительства и ЖКХ России, является "Парк Грозный-сити" в Чечне. Общая площадь цветочного парка - 45 тыс. кв. метров, он состоит из 467 металлических конструкций с высаженными цветами и более 500 деревьев.

"Это необычный не только для региона, но и в целом для страны проект, сделанный по аналогии с парком в Дубае. Стоимость парка была большая, в рамках программы мы бы не осилили. Софинансирование осуществлял региональный общественный фонд им. Ахмата-Хаджи Кадырова", - отметила Садаева.

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