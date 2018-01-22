На Масленицу в Ярославле устроят чаепитие из самого большого самовара России

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Гости главной Масленицы страны в Ярославле смогут принять участие в чаепитии с самым большим русскими самоваром на дровах, который может попасть в Книгу рекордов России. Об этом сообщил ТАСС в понедельник мэр города Ярославля, президент Союза по развитию и взаимодействию городов "Золотого кольца России" Владимир Слепцов.

"В [прошлом] году мы испекли самое большое количество блинов, попали в книгу рекордов России. В этом году - самый большой российский самовар на дровах", - сказал он. Слепцов добавил, что праздник посетят мэры всех городов, входящих в "Золотое кольцо России".

Как отметил мэр Ярославля, ожидается, что фестиваль посетят более 40 тыс. туристов. При этом безопасность на мероприятии будет обеспечена в полном объеме.

Фестиваль "Главная Масленица страны" традиционно пройдет в Ярославской области на Масленичную неделю, которая в этом году пройдет с 11 по 18 февраля. В этом году гостей ждет фестиваль уличного искусства, традиционные русские забавы, необычные угощения, снежные бои и карнавальное шествие. В 2017 году фестиваль собрал около 350 тыс. гостей.

"Золотое кольцо" - это сеть туристических маршрутов, проходящих по древним городам, в которых сохранились памятники истории и культуры России. Формат Золотого кольца в 1967 году изобрел специальный корреспондент газеты "Советская культура" Юрий Бычков. В настоящее время в "Золотое кольцо" входят девять основных городов - Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир и Калуга.

В день празднования 50-летия маршрута 19 августа 2017 года в Ярославле мэры городов, входящих в "Золотое кольцо России", подписали соглашение о создании союза по его развитию и взаимодействию.