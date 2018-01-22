Медики в Коноше Архангельской области впервые получили жилье по программе "Земский доктор"

АРХАНГЕЛЬСК, 22 января. /ТАСС/. Молодые врачи, участники программы "Земский доктор" в Коношском районе Архангельской области впервые за последние пять лет получили служебное жилье, сообщила ТАСС в понедельник главный врач Коношской центральной районной больницы Екатерина Шабалина.

"Трое врачей Коношской ЦРБ получили служебные квартиры: два врача-терапевта и врач-лаборант. Это для нас очень важно", - сказала ТАСС Шабалина.

До того, как получить сертификат на пользование служебным жильем, врач клинической лабораторной диагностики Сергей Круглов, приехавший в Коношу из Архангельска после окончания Северного государственного медицинского университета, в течение полутора лет был вынужден снимать квартиру. "Квартира однокомнатная, в новостройке, условия для проживания нормальные", - сказал Круглов.

Как пояснила главный врач Коношской ЦРБ, до этого в течение 15 лет в больнице врача-лаборанта не было. "Я ездила в университет на распределение, мы заключили договор, и он приехал в Коношу работать", - сказала Шабалина. По ее словам, в больнице не хватало и терапевтов. В 2017 году в Коношскую ЦРБ приехали пять молодых специалистов: три участковых терапевта, фельдшер скорой медицинской помощи и медсестра участковая.

"До получения служебной квартиры я ездила на работу из соседнего поселка Ерцево. Это 40 минут добираться, и автобус не очень удобно ходит", - пояснила участковый терапевт Екатерина Топорова, которая работает в Коноше с прошлого года.

На приобретение служебного жилья 95% средств - около 3,5 млн рублей - выделено из областного бюджета, 5% - около 200 тыс. рублей - выделила администрация Коношского района. Сертификаты действительны на период работы в Коношской ЦРБ. В настоящее время решается вопрос по выделению еще одной служебной квартиры для медиков.

Служебное жилье для медиков в области

Как пояснили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава, служебное жилье строится или приобретается в рамках областных программ с 2012 года, в том числе за 2017 год - 11 квартир. "Предоставление служебного жилья медицинским работникам из муниципального жилищного фонда также осуществляется муниципальными образованиями Архангельской области. Например, в Виноградовском районе - 12 квартир, в Онежском - восемь квартир, в Котласском - шесть квартир. В Коноше в 2017 году передано три квартиры, в планах предоставление еще четырех", - сказали в пресс-службе.