За новогодние каникулы Мурманскую область посетили на 10% туристов больше, чем годом ранее

Мурманск, 22 января. /ТАСС/. Рост туристического потока в Мурманскую область в период новогодних праздников составил около 10% относительно прошлогоднего сезона. Об этом в понедельник на оперативном совещании в правительстве региона сообщила министр развития промышленности и предпринимательства региона Ольга Кузнецова.

"По экспертной оценке, за период новогодних праздников с 31 декабря 2017 года по 8 января 2018 года Мурманскую область посетили без малого 33 тыс. туристов. Рост составил около 10% к аналогичному периоду прошлого сезона", - сказала глава ведомства.

Министр добавила, что наиболее сильно растет поток из стран Юго-Восточной Азии. В первую очередь это Китай, Таиланд, Индия. Большинство туристов прибывают в Заполярье самолетом.

Снежная деревня в горах

Что касается наиболее популярных у туристов районов и объектов в Мурманской области, лидером в новогодние каникулы традиционно остается туристско-рекреационный кластер "Хибины", где расположен крупнейший горнолыжный курорт региона. По экспертной оценке, его территорию посетили более 25 тыс. туристов, это на 20% больше прошлого года. Здесь туристов интересуют "Снежная деревня", ледовый парк "Гиперборея" и арт-парк "Таинственный лес" в Кировске, галерея ледовых скульптур в Апатитах.

Парк "Гиперборея" стал одной из самый ярких новинок этого года. В парке, созданном полностью из снега, построены оригинальные ледяные скульптуры и снежный лабиринт, установлены горки, крепости, трон с ведущей к нему колоннадой, карусель. Оформление ледового парка отражает достопримечательности городов Мурманской области, а также тему горнолыжного спорта. Особенность ледового парка в том, что он дает возможность не просто посмотреть на шедевры изо льда и снега, но и активно провести время на свежем воздухе: покататься с горки, поиграть в снежки.

Еще одна новинка - Галерея снежных скульптур. Она расположилась в городе Апатиты и включает полтора десятка произведений изо льда, украшенных светоэффектами и специальным фоном. Такой проект в регионе реализован впервые.

Галерея стала продолжением другого проекта, уже превратившегося в одну из визитных карточек Хибин. Это "Снежная деревня" - сооружение, созданное целиком из снега и льда с залами, коридорами, замысловатыми узорами, барельефами и скульптурами. В этом сезоне она открылась уже в десятый раз, и сегодня это один из самых узнаваемых туристических брендов Кольского полуострова.

"Снежная деревня" в 2013 году вошла в Книгу рекордов России как самое большое закрытое цельное сооружение из снега, ее площадь - 2014 кв. м. В прошлом году деревню посетили более 40 тыс. гостей.

"Ленин" под северным сиянием

Второе место по популярности в новогодние праздники этого года традиционно у Мурманска, принявшего более 4,5 тыс. туристов. Здесь одним из центров притяжения остается музей-ледокол "Ленин". На его борту развернута большая экспозиция. Она включает как современные экспонаты и интерактивные объекты, так и обстановку 1960-1970-х годов прошлого века, когда первенец атомного ледокольного флота страны покорял Арктику.

Также Мурманск привлекает внимание туристов тем, что является крупнейшим в мире городом за Полярным кругом и последним городом, основанным в Российской империи столетие назад. Морской порт Мурманск - единственный незамерзающий арктический порт страны, способный принимать суда в режиме круглогодичной навигации.

Среди других популярных среди туристов объектов региона - саамская деревня "Самь Сыйт" и парк "Улыбка хаски". Набирают популярность и туры "Охотники за северным сиянием".

В целом рост туристического потока в регион за последние три года составил 14%, в 2017 году в Мурманской области побывали 332 тысячи туристов. По мнению властей, росту способствует развитие современной инфраструктуры и создаваемые новые объекты.