В Грозном планируют открыть рейсы в Новосибирск, Ростов, Уфу и Екатеринбург

ГРОЗНЫЙ, 22 января. /ТАСС/. Власти Чечни планируют в скором времени открыть авиасообщение между Грозным и городами Екатеринбург, Ростов, Новосибирск и Уфа. Об этом на своей странице в Mylistory сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

"Совсем недавно открыты новые авиационные и автобусные маршруты, в том числе авиарейсы Грозный - Мюнхен и Грозный - Стамбул, регулярные автобусные рейсы в Симферополь, Севастополь, Москву и другие города России. Скоро начнут летать самолеты в Новосибирск, Ростов, Уфу и Екатеринбург", - написал Кадыров по итогам совещания посвященного результатам деятельности министерства транспорта и связи региона.

Глава Чечни также сообщил, что в рамках работы по развитию услуг связи охват мобильной связью на равнинной территории республики доведен до 100 %, а в горной части до 95%.

"Растет качество оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Конечно, есть и проблемные вопросы, связанные с финансированием госпрограммы развития транспортной системы и связи", - отметил Кадыров.

По данным министерства транспорта и связи в республике в рамках реализации госпрограммы "Развитие транспортной системы и связи ЧР" сроком до 2020 года, в прошлом году на договорной основе привлечено семь пассажирских автотранспортных предприятий. Общее количество маршрутов в республике насчитывает более 182 единицы. Кроме того, в настоящее время начата реализация проекта по строительству в Гудермесе нового здания внутриреспубликанского и межрегионального автовокзала мощностью до 200 отправлений в день.