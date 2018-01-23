Открыто автомобильное сообщение Ненецкого АО с другими регионами

АРХАНГЕЛЬСК, 23 января. /ТАСС/. Автомобильное сообщение Ненецкого автономного округа с другими регионами страны открыто во вторник после установления переправы через реку Печору в Республике Коми. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.

"Переправа через Печору в районе Усть-Усы открыта для движения легковых автомобилей. Сегодня специальная комиссия приняла работы ООО "Усинское ДРСУ" по обустройству ледовой переправы через реку Печору в районе села Усть-Уса. Сейчас движение на данном участке открыто для легковых автомобилей с массой не более 3 тонн", - говорится в сообщении.

Ненецкий автономный округ - единственный материковый регион, который не имеет постоянного наземного транспортного сообщения с другими субъектами страны. Грузы в округ завозят во время короткой летней навигации, а также частично по зимнику Нарьян-Мар - Усинск. При отсутствии переправы через Печору у поселка Усть-Уса округ остается отрезанным от "большой земли".

В этом году ледовая переправа через Печору в районе Усть-Усы была открыта позднее на несколько недель, чем обычно, из-за теплой погоды .

Точные сроки открытия переправы для автомобилей с массой более 3 тонн пока неизвестны, но не ранее начала февраля. Глубина реки там достигает 9 метров, поэтому передвижение по льду автомобилей с массой, превышающей разрешенную, крайне опасно.

Этой зимой дорога Нарьян-Мар - Усинск была открыта 28 декабря.