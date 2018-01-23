Более 370 км федеральных трасс отремонтировали на Северном Кавказе в 2017 году

СТАВРОПОЛЬ, 23 января. /ТАСС/. Ремонт 377 километров федеральных трасс провели в пяти регионах Северного Кавказа в 2017 году. Большинство автодорог сейчас соответствует нормативным требованиям, сообщили во вторник в пресс-службе управления федеральных дорог (Упрдор) "Кавказ".

"Подведомственное Росавтодору ФКУ (федеральное казенное учреждение - прим. ТАСС) Упрдор "Кавказ" в 2017 году отремонтировало 377 километров трасс федерального значения на Ставрополье, в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Ингушетии <…> На сегодняшний день 81% федеральных трасс, подведомственных ФКУ Упрдор "Кавказ", находится в нормативном состоянии", - говорится в сообщении.

Большая часть отремонтированных трасс расположена на территории Ставропольского края, где проходит почти половина дорог, подведомственных Упрдор "Кавказ". Было отремонтировано 257 километров трасс, обновлено десять мостов. В Кабардино-Балкарии отремонтированы две транспортные развязки возле города Баксана и села Урвань. Также капитальный ремонт проведен на 16 километре единственной трассы, ведущей к горе Эльбрус, дорога была повреждена во время схода селевого потока осенью 2017 года.

В Карачаево-Черкесии были обновлены трассы, ведущие к горнолыжным курортам Домбай и Архыз.

Годом ранее, в 2016 году, дорожники отремонтировали порядка 330 километров федеральных автодорог в регионах Северного Кавказа. В общей сложности в ведении Упрдор "Кавказ" находится 1,85 тыс. километров автодорог федерального значения в пяти регионах Северо-Кавказского федерального округа.