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В Ненецком АО объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра

В стране
24 января, 15:48 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 24, января. /ТАСС

Порывы ветра могут достигать 30-35 м/с

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АРХАНГЕЛЬСК, 24 января. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в Ненецком автономном округе на четверг, 25 января, из-за усиления ветра на побережье Баренцева моря. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по НАО.

"Штормовое предупреждение [дано] на 25 января 2018 года. Согласно ежедневному прогнозу от Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Северное УГМС) получено предупреждение об опасном явлении: "25 января на западном побережье Ненецкого автономного округа очень сильный ветер 30-35 м/с, метель", - говорится в сообщении.

По данным Северного УГМС, в четверг в НАО ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой и умеренный снег, метель, днем местами сильная. По прогнозу ожидается южный и юго-восточный ветер, 10-15 м/с, с порывами до 24 м/с; днем по побережью - 15-20 м/с, порывы до 35 м/с. Температура воздуха минус 12-17 градусов, ночью при прояснениях до минус 22; днем на западе местами минус 5-10 градусов.

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