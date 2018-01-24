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Власти Севастополя в день президентских выборов проведут опрос о благоустройстве парков

В стране
24 января, 16:24 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 24, января. /ТАСС

В городе насчитывается около 70 общественных территорий, требующих благоустройства в течение ближайших пяти лет

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СЕВАСТОПОЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Правительство Севастополя в день выборов президента РФ 18 марта 2018 года проведет общественное голосование по выбору приоритетных для благоустройства объектов, сообщил в среду на пресс- конференции директор департамента городского хозяйства Михаил Тарасов.

"На уровне РФ предписано проведение в муниципалитетах с численностью жителей более 20 тыс. человек голосования по отбору общественных территорий (приоритетных для благоустройства - прим. ТАСС). У нас в голосовании могут участвовать четыре (из десяти - прим. ТАСС) муниципалитета, мы подготовили 20 общественных мест, которые будут вынесены на обсуждение, а также 15 общегородских объектов - это большие городские парки. У нас есть возможность совместить этот процесс голосования с выборами 18 марта, параллельно с голосованием по выбору главы страны", - сказал он.

Власти Севастополя рассчитывают, что уже в этом году восемь из выбранных общественных пространств будут благоустроены, сказал Тарасов. Порядок проведения голосования пока не определен, но, по словам чиновника, этот процесс не будет мешать проведению выборов президента.

В Севастополе насчитывается около 70 общественных территорий, требующих благоустройства в течение ближайших пяти лет, это прежде всего парки и скверы, уточнил Тарасов.

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