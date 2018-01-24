Соревнования "Буран-дей" в НАО перенесли на 10 марта

АРХАНГЕЛЬСК, 24 января. /ТАСС/. Власти Ненецкого автономного округа в среду приняли решение о переносе сроков проведения ежегодных соревнований по снежному мотокроссу "Буран-дей" на более ранний срок -10 марта, чтобы избежать теплой погоды, сообщает пресс-служба окружной администрации.

"Конец марта, когда в округе обычно проходили гонки на снегоходах, как мне известно, иногда преподносит сюрпризы в виде слишком теплой погоды. Тогда гонки проходят в некомфортных и, на мой взгляд, небезопасных условиях. Поэтому мы решили перенести соревнования на более ранний срок, когда держится устойчивая морозная погода", - приводит пресс-служба слова врио главы НАО Александра Цыбульского, который в среду осмотрел место, где будет проходить трасса состязаний.

Соревнования по кроссу на снегоходах в 2018 году пройдут в районе Качгортинской курьи. Подготовка трассы начнется за неделю до соревнований. Ее длина должна составлять от 1000 до 2500 метров. Участникам соревнований предстоит бороться за победу в пяти категориях: мужчины в возрасте от 18 до 55 лет, юниоры от 18 до 25 лет, женщины, ветераны (мужчины старше 55 лет), и мужчины в свободном классе снегоходов. Отборочный тур и финальные заезды пройдут в один день.

Принято решение об официальном названии соревнований. "Мне лично нравится название "Буран-дей", я считаю, что оно вполне благозвучное и яркое, и мы должны дальше его продвигать. При этом мы ценим заслуги основателя этих соревнований основателя и предлагаем этому большому спортивному празднику дать название "Гонки на снегоходах на приз Героя СССР, Героя России Артура Чилингарова "Буран- дей", надеюсь, жители округа с нами согласятся", - приводит пресс-служба слова Цыбульского.