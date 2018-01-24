Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.01:
$ 56.39
€ 69.45
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Краснодарский музей покажет библиотеку с затонувшего катера в рамках проекта о войне

В стране
24 января, 22:38 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 24, января. /ТАСС

В ходе рассчитанного на 2,5 года проекта пройдут "75 мероприятий, приуроченных к значимым датам войны"

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОДАР, 24 января. /ТАСС/. Проект к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне стартовал в среду в Краснодаре. В рамках проекта историко-археологический музей-заповедник им. Е. Д. Фелицына представит экспонаты, которых не бывает на обычных выставках: библиотеку с поднятого военного катера, коллекционное оружие и многое другое, сообщила ТАСС замдиректора музея Татьяна Павленко.

"К 75-летию Победы будут проходить и выставки, и показы фильмов, и лекции. Проект рассчитан на два с половиной года, должны пройти 75 мероприятий, приуроченных к значимым датам войны. К нам будут приходить школьники, студенты - всего около 2,5 тыс. человек", - рассказала Павленко.

СПЕЦПРОЕКТ

1418 дней: что нужно помнить о Великой Отечественной войне

О причинах и последствиях крупнейшего военного конфликта, а также воспоминания его участников — в материале ТАСС

Она уточнила, что посетители увидят самые разные экспонаты и материалы, в том числе архивные документы и кадры кинохроники. Каждый сможет потрогать и рассмотреть подлинные фронтовые письма, оружие из частных коллекций.

"Будут представлены вещи, которые не экспонируются на обычных выставках. Например, мы покажем библиотеку, которую наши сотрудники подняли во время поисковой операции с затонувшего советского торпедного катера, подорвавшегося на мине. Это 15 книг, которые под толщей воды сохранились в очень хорошем качестве - дореволюционное издание Евгения Онегина, русско-итальянский словарь и другие", - отметила собеседница.

По данным краевого министерства культуры, музей станет координатором проекта. Кроме него в стартовавшем в среду проекте примут участие краевые и муниципальные учреждения культуры и образования.

Летом 1942 года началась битва за Кавказ, в рамках которой оккупирован оказался юг современной России, в том числе территория Кубани и Причерноморье. Краснодар был занят в середине августа 1942 года, отбит советскими войсками 12 февраля 1943 года, а полностью Кубань была освобождена только осенью того же года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Краснодарский край Великая Отечественная война
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Старейший практикующий хирург России — о боге, Сталине, соевых пирожных и любви к делу
2
Использование российского флага болельщиками на ОИ-2018 официально не запрещено
3
Вертолет Минобороны вылетел на поиски пропавшего в Приморье судна
4
Су-57 начал полеты с новейшим оружием на борту
5
Родченков дал в CAS показания, противоречащие его заявлениям в New York Times
6
МВД рассмотрит предложение Союза автошкол о переэкзаменовке водителей с истекшими правами
7
Дворкович встретился в Давосе с руководством Google
Темы дня
Новости партнеров
Реклама