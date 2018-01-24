Краснодарский музей покажет библиотеку с затонувшего катера в рамках проекта о войне

КРАСНОДАР, 24 января. /ТАСС/. Проект к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне стартовал в среду в Краснодаре. В рамках проекта историко-археологический музей-заповедник им. Е. Д. Фелицына представит экспонаты, которых не бывает на обычных выставках: библиотеку с поднятого военного катера, коллекционное оружие и многое другое, сообщила ТАСС замдиректора музея Татьяна Павленко.

"К 75-летию Победы будут проходить и выставки, и показы фильмов, и лекции. Проект рассчитан на два с половиной года, должны пройти 75 мероприятий, приуроченных к значимым датам войны. К нам будут приходить школьники, студенты - всего около 2,5 тыс. человек", - рассказала Павленко.

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Она уточнила, что посетители увидят самые разные экспонаты и материалы, в том числе архивные документы и кадры кинохроники. Каждый сможет потрогать и рассмотреть подлинные фронтовые письма, оружие из частных коллекций.

"Будут представлены вещи, которые не экспонируются на обычных выставках. Например, мы покажем библиотеку, которую наши сотрудники подняли во время поисковой операции с затонувшего советского торпедного катера, подорвавшегося на мине. Это 15 книг, которые под толщей воды сохранились в очень хорошем качестве - дореволюционное издание Евгения Онегина, русско-итальянский словарь и другие", - отметила собеседница.

По данным краевого министерства культуры, музей станет координатором проекта. Кроме него в стартовавшем в среду проекте примут участие краевые и муниципальные учреждения культуры и образования.

Летом 1942 года началась битва за Кавказ, в рамках которой оккупирован оказался юг современной России, в том числе территория Кубани и Причерноморье. Краснодар был занят в середине августа 1942 года, отбит советскими войсками 12 февраля 1943 года, а полностью Кубань была освобождена только осенью того же года.