Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.01:
$ 55.93
€ 69.46
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Реставрацию единственного в России пятишатрового храма возобновили в Архангельской области

В стране
25 января, 15:51 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 25, января. /ТАСС

На реставрацию церкви в Нёноксе направлено 6,5 млн рублей из федерального бюджета

Поделиться
Материал из 1 страницы

АРХАНГЕЛЬСК, 25 января. /ТАСС/. Реставрацию единственной в России деревянной пятишатровой церкви возобновили после трехлетнего перерыва в селе Нёнокса Архангельской области. Средства на эти работы были выделены из федерального бюджета, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Архангельской области,

"Реставрацию Троицкой церкви в Нёноксе возобновили после трехлетнего перерыва. На это из федерального бюджета было выделено 6,5 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Как сказал ТАСС архитектор-реставратор Виктор Дренин, реставрация Троицкой церкви началась в 2005 году, но последние работы были проведены в 2014 году, после чего реставрация была остановлена из-за отсутствия финансирования. "В этом году планируется завершение "верхов" на большом шатре и на малых шатрах, [будет отреставрирован] потолок XVIII века ..., нужно настелить полы и оформить дверные проемы", - рассказал Дренин.

Троицкая церковь была построена в 1724 году. "Может быть, и были, но не дошли до нас другие пятишатровые храмы, в настоящее время она единственная, но она не только этим уникальна: ее повторить практически невозможно, это сплошная импровизация. <…> Ведущий мастер-плотник на Троицкой церкви - один из немногих, о ком есть сведения - Василий Матвеевич Корсаков, он был неграмотный крестьянин из Каргопольского уезда", - рассказал Дренин.

Мероприятия по реставрации Троицкой церкви включены в организационный финансовый план федеральной целевой программы "Культура России (2012-2018 годы) " после обращения губернатора Архангельской области Игоря Орлова к Министру культуры России Владимиру Мединскому.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня Архангельская область
Страны
Россия
Персоны
Орлов, Игорь Анатольевич Мединский, Владимир Ростиславович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Старейший практикующий хирург России — о боге, Сталине, соевых пирожных и любви к делу
2
Умерла певица Людмила Сенчина
3
В Ташкенте скончался 11-месячный ребенок, из тела которого врачи извлекли 13 стальных игл
4
Возрождение "Белого лебедя": как обновили боевой бомбардировщик России
5
Главные песни Людмилы Сенчиной
6
Родченков дал в CAS показания, противоречащие его заявлениям в New York Times
7
Поймать "мелочь": почему в США "Панцирь" называют идеальным оружием России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама