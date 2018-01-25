Реставрацию единственного в России пятишатрового храма возобновили в Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 25 января. /ТАСС/. Реставрацию единственной в России деревянной пятишатровой церкви возобновили после трехлетнего перерыва в селе Нёнокса Архангельской области. Средства на эти работы были выделены из федерального бюджета, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Архангельской области,

"Реставрацию Троицкой церкви в Нёноксе возобновили после трехлетнего перерыва. На это из федерального бюджета было выделено 6,5 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Как сказал ТАСС архитектор-реставратор Виктор Дренин, реставрация Троицкой церкви началась в 2005 году, но последние работы были проведены в 2014 году, после чего реставрация была остановлена из-за отсутствия финансирования. "В этом году планируется завершение "верхов" на большом шатре и на малых шатрах, [будет отреставрирован] потолок XVIII века ..., нужно настелить полы и оформить дверные проемы", - рассказал Дренин.

Троицкая церковь была построена в 1724 году. "Может быть, и были, но не дошли до нас другие пятишатровые храмы, в настоящее время она единственная, но она не только этим уникальна: ее повторить практически невозможно, это сплошная импровизация. <…> Ведущий мастер-плотник на Троицкой церкви - один из немногих, о ком есть сведения - Василий Матвеевич Корсаков, он был неграмотный крестьянин из Каргопольского уезда", - рассказал Дренин.

Мероприятия по реставрации Троицкой церкви включены в организационный финансовый план федеральной целевой программы "Культура России (2012-2018 годы) " после обращения губернатора Архангельской области Игоря Орлова к Министру культуры России Владимиру Мединскому.