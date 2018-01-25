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В Липецке выставят фотографии из архива Михаила Пришвина

В стране
25 января, 16:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС

На выставке "Круг жизни" представят также личные вещи писателя

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Организаторы выставки к 145-летию писателя Михаила Пришвина впервые за многие годы выставят в Липецком краеведческом музее полтора десятка фотографий из его семейного архива, а также личные вещи, подаренные супругой писателя. Об этом сообщила ТАСС главный хранитель фондов музея Татьяна Цупко.

"На выставке "Круг жизни", которая открывается 26 января и будет работать три месяца, представлены 15 фотографий из семейного архива Пришвиных. Это подлинные снимки Михаила Михайловича, сделанные его сыном Львом: Пришвин в кругу писателей, вдвоем с супругой Валерией Дмитриевной, во время охоты в лесу с ружьем, с собакой", - сказала Цупко.

Она уточнила, что фотографий из личного архива Пришвиных больше, но невелика выставочная площадка. Кроме того, выставляются еще и копии 12 фотографий природы, сделанных самим писателем, оригиналы которых хранит его дом-музей в деревне Дунино под Москвой.

"Немного было ранее представлено в литературной гостиной Липецкого краеведческого музея, но остальное - более 50 единиц хранения - долгие годы лежало в архиве. Сейчас выставляем и личные вещи писателя, которые в конце 1970-х годов получили в дар от жены Михаила Пришвина - Валерии Дмитриевны. Это рубашка Михаила Михайловича, подстаканник и серебряные ложки - десертная и две столовые", - добавила она.

По словам Цупко, также будут представлены печатная машинка, подобная той, на которой печатали в семье Пришвина, чернильный прибор, такой же фотоаппарат, какой был у писателя. "В 1929 году Пришвин выписал из Германии фотоаппарат - "Лейку" - и потом с ним не расставался в путешествиях", - объяснила главный хранитель музея.

Михаил Пришвин родился 23 января (4 февраля) 1873 года в селе Хрущево-Левшино Елецкого уезда Орловской губернии, ныне - Липецкой области. Это русский советский писатель, прозаик, публицист, автор охотничьих и детских рассказов о природе, автор книг "Родники Берендея", сборников "Зеленый шум", "Берендеева чаща", среди его самых известных произведений - рассказы "Кладовая солнца", "Двойной след", "Лесная капель", "Выскочка". Умер в 1954 году в Москве, последние годы прожил в деревне Дунино Звенигородского района Подмосковья. В селе Пальна-Михайловка Становлянского района Липецкой области создан музей писателя и установлен памятник, бюст Пришвина поставлен в селе Становом.

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