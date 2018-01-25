Реставрация Смоленской крепостной стены требует более миллиарда рублей

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Работы по возрождению Смоленской крепостной стены, которые организует Российское военно-историческое общество (РВИО) с привлечением профессионалов и добровольцев, требуют более миллиарда рублей. Об этом журналистам сообщил исполнительный директор РВИО Владислав Кононов в четверг.

Ранее сообщалось, что в феврале-марте 2018 года Смоленская крепостная стена будет передана региональному отделению РВИО, попечительский совет которого возглавил заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов.

"Минимальные средства для содержания и поддержания этой стены в порядке мы в свой бюджет закладываем. Но никакого нашего бюджета не хватит на реставрацию. Там речь идет об 1-1,5 млрд рублей, это огромные средства", - сказал Кононов. По его словам, "рассчитывать только на государственные средства невозможно, нужно привлекать частный капитал".

В РВИО также рассказали, что в течение нескольких лет будет реализован весь комплекс работ - от "проведения обследований и составления проектно-сметной документации до возвращения памятника архитектуры в культурный оборот". Силами РВИО будут созданы обновленные пространства для посетителей объекта. "В этом году мы планируем, что приступим к реализации многих задумок, касающихся Смоленской крепостной стены. Это и реставрация аварийных участков, и приспособление отреставрированных уже башен, и вовлечение в современный туристический оборот этого уникального объекта", - сказал Кононов.

Он также отметил, что на 2018 году РВИО запланировано вовлечение в культурно-исторический оборот "как минимум одного участка стены". По словам Кононова, этим участком станут Копытенские ворота и прилегающие к ней прясла. "Минимальные вложения требуются, чтобы пустить туда людей и просто любоваться архитектурной школой конца XVI - начала XVII века", - сказал Кононов.

Руководитель департамента информационной политики РВИО Надежда Усманова рассказала, что "реставрация стены будет проводиться профессионалами с привлечением добровольцев", для их размещения планируется организовать лагерь с заездами по сменам. "Помощь волонтеров будет необходима для уборочных работ, приведения в порядок территории на тех объектах, которые не были ранее реставрированы и не были использованы", - сказала Усманова.