Футбольный турнир шеф-поваров из городов проведения ЧМ-2018 пройдет в апреле во Владимире

ВЛАДИМИР, 25 января. /ТАСС/. Команды шеф-поваров из городов-организаторов чемпионата мира по футболу 2018 года примут участие в первом международном турнире Welcome foodball cup 2018, который пройдет во Владимире в апреле 2018 года. Об этом сообщила в четверг пресс-служба федерального проекта "Гастрономическая карта России".

"Команды шеф-поваров из городов-организаторов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 сыграют в футбол и приготовят футбольное меню "Гастрономическая карта России" на первом международном турнире Welcome foodball cup 2018", - говорится в сообщении.

За 45 дней до старта чемпионата во Владимире соберутся команды из Германии, Франции, регионов-участников федерального проекта "Гастрономическая карта России", городов-организаторов ЧМ-2018. В программе турнира запланированы соревнования по мини-футболу, блиц-турнир по футболу в лаптях и фестиваль региональной кухни и стритфуда городов-организаторов чемпионата мира по футболу.

Турнир станет финалом роуд-шоу федерального проекта "Гастрономическая карта России" по городам-организаторам ЧМ-2018, в рамках которого в августе-сентябре состоялся запуск проекта в Казани, Самаре, Ростове-на-Дону, Сочи, Саранске, а с февраля по апрель 2018 года "Гастрономические карты" начнут создаваться в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Волгограде.

"Одним из знаковых событий станет международный турнир по футболу среди команд шеф-поваров. Его цель - популяризация национальных российских кухонь среди зарубежных рестораторов и представителей индустрии туризма и информирование мировой общественности о возможностях гастрономического и других видов отдыха в России", - приводятся в сообщении слова руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова.

Проект "Гастрономическая карта России", организованный Федеральным агентством по туризму во взаимодействии с Федерацией рестораторов и отельеров при экспертной поддержке Национальной ассоциации кулинаров России Минсельхоза РФ, стартовал в августе 2017 года. этому проекту должны подключиться все регионы РФ. Первая гастрономическая карта в рамках проекта "Ростуризма" появилась во Владимирской области. Второй была разработана карта Краснодарского края. В нее внесено 25 объектов гастрономического и этнического туризма в регионе.