Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.01:
$ 55.93
€ 69.46
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Футбольный турнир шеф-поваров из городов проведения ЧМ-2018 пройдет в апреле во Владимире

В стране
25 января, 22:26 UTC+3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 25, января. /ТАСС

В рамках турнира пройдут соревнования по мини-футболу, блиц-турнир по футболу в лаптях и фестиваль региональной кухни и стритфуда

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИМИР, 25 января. /ТАСС/. Команды шеф-поваров из городов-организаторов чемпионата мира по футболу 2018 года примут участие в первом международном турнире Welcome foodball cup 2018, который пройдет во Владимире в апреле 2018 года. Об этом сообщила в четверг пресс-служба федерального проекта "Гастрономическая карта России".

"Команды шеф-поваров из городов-организаторов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 сыграют в футбол и приготовят футбольное меню "Гастрономическая карта России" на первом международном турнире Welcome foodball cup 2018", - говорится в сообщении.

За 45 дней до старта чемпионата во Владимире соберутся команды из Германии, Франции, регионов-участников федерального проекта "Гастрономическая карта России", городов-организаторов ЧМ-2018. В программе турнира запланированы соревнования по мини-футболу, блиц-турнир по футболу в лаптях и фестиваль региональной кухни и стритфуда городов-организаторов чемпионата мира по футболу.

Турнир станет финалом роуд-шоу федерального проекта "Гастрономическая карта России" по городам-организаторам ЧМ-2018, в рамках которого в августе-сентябре состоялся запуск проекта в Казани, Самаре, Ростове-на-Дону, Сочи, Саранске, а с февраля по апрель 2018 года "Гастрономические карты" начнут создаваться в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Волгограде.

"Одним из знаковых событий станет международный турнир по футболу среди команд шеф-поваров. Его цель - популяризация национальных российских кухонь среди зарубежных рестораторов и представителей индустрии туризма и информирование мировой общественности о возможностях гастрономического и других видов отдыха в России", - приводятся в сообщении слова руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова.

Проект "Гастрономическая карта России", организованный Федеральным агентством по туризму во взаимодействии с Федерацией рестораторов и отельеров при экспертной поддержке Национальной ассоциации кулинаров России Минсельхоза РФ, стартовал в августе 2017 года. этому проекту должны подключиться все регионы РФ. Первая гастрономическая карта в рамках проекта "Ростуризма" появилась во Владимирской области. Второй была разработана карта Краснодарского края. В нее внесено 25 объектов гастрономического и этнического туризма в регионе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу Владимирская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Старейший практикующий хирург России — о боге, Сталине, соевых пирожных и любви к делу
2
В Ташкенте скончался 11-месячный ребенок, из тела которого врачи извлекли 13 стальных игл
3
Родченков дал в CAS показания, противоречащие его заявлениям в New York Times
4
Заявка российских спортсменов на Олимпиаду-2018 включает 169 атлетов
5
Умерла певица Людмила Сенчина
6
Лоран Блан: Россия станет центром мира во время ЧМ-2018 по футболу
7
Сверхзвуковые пассажирские самолеты. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама