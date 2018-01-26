Движение по зимнику Нарьян-Мар - Усинск в НАО закрыто из-за непогоды

АРХАНГЕЛЬСК, 26 января. /ТАСС/. Зимняя сезонная дорога (зимник) Нарьян-Мар - Усинск закрыта в пятницу для проезда всех видов транспорта из-за метели, сообщает пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа.

"В настоящее время из-за непогоды движение по зимнику Нарьян-Мар - Усинск закрыто для всех видов техники. Как сообщают дорожники, на всем протяжении зимней дороги в настоящее время сильная метель", - говорится в сообщении.

Видимость на некоторых участках не превышает пяти метров. Водители, попавшие в чрезвычайную ситуацию в пути, смогут отдохнуть и дождаться необходимой помощи в трех дорожно-ремонтных пунктах, организованных на зимнике. К расчистке трассы дорожники приступят сразу после прохождения метели.

По данным Севгидромета, в НАО в ближайшие сутки ожидается снег, метель, местами сильная. Ветер южный и юго- западный 9-14 м/с, местами порывами до 24 м/с.

Ненецкий автономный округ не имеет постоянного наземного транспортного сообщения с другими регионами страны. Грузы в округ завозят во время короткой летней навигации по реке Печора и морю, а также частично по зимнику. Этой зимой он был открыт 28 декабря 2017 года.