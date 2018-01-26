В Липецкой области 18 марта выберут нуждающиеся в благоустройстве дворы, парки и скверы

ЛИПЕЦК, 26 января. /ТАСС/. Жители Липецкой области на рейтинговом голосовании 18 марта определят, какие дворы, парки и скверы нуждаются в благоустройстве в текущем году, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе региональной администрации.

"Рейтинговое голосование по благоустройству общественных пространств пройдет 18 марта во всех населенных пунктах области с населением свыше 20 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в настоящее время в регионе ведется сбор предложений по включению того или иного двора, сквера или парка в приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды" на текущий год. Заявки можно подавать в бумажной или электронной форме до 9 февраля. После этого все предложения изучит общественная комиссия и выделит наиболее значимые объекты. "Далее их список опубликуют в местных СМИ, а затем - вынесут на рейтинговое голосование", - пояснили в обладминистрации.

Там также напомнили, что на реализацию приоритетного проекта в этом году Липецкая область направит 352 млн рублей - это как федеральные, так и региональные средства. Почти 280 млн рублей из этой суммы положено на благоустройство общественных пространств. "Обязательным условием реализации приоритетного проекта по благоустройству общественных территорий является прямое рейтинговое голосование", - напомнил собеседник агентства.

В свою очередь глава администрации региона Олег Королев в беседе с ТАСС отметил, что надлежащее состояние мест отдыха, улиц и дворов является одним из ключевых факторов при оценке эффективности деятельности местных властей. "Обустроить жизнь на конкретной улице, у конкретного дома - для этого и нужна местная власть. Необходимо, чтобы к работе подключались предприниматели и жители, чтобы каждый вложил свою долю труда, совести, интереса", - сказал он.