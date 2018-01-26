В Архангельске прошла премьера инклюзивного спектакля

АРХАНГЕЛЬСК, 26 января. /ТАСС/. Премьера инклюзивного спектакля "Урфин Джюс и его деревянные солдаты" прошла в пятницу в Архангельском областном театре драмы. В спектакле заняты около 80 участников, 11 из них - дети с ограниченными возможностями здоровья, рассказала ТАСС автор проекта, учредитель благотворительной организации "Время добра" Инна Соловьева.

"В основном это ребята двенадцати-тринадцати лет, но есть и девочка Женя семи лет, она играет жевуна-певунью. Она поет короткую песенку. Мы ведь делали спектакль по мотивам сказки Волкова, и некоторые роли мы вводили специально для детей. Было понятно, что для них нужны простые роли", - сказала Соловьева.

Она отметила, что в спектакле играет около 50 детей, и режиссер театра Анастас Кичик сомневался, получится ли сделать столь массовую постановку. "Сначала он был в шоке, потому что должна быть массовость, нужно искать участников на роли деревянных солдат, но такая была идея, и я настояла на своем", - рассказала Соловьева.

Режиссер спектакля Кичик ведет при театре студию, которую посещают дети с ограниченными возможностями здоровья. Все ее участники заняты в спектакле. "Спектакль было ставить сложно: привлечено много разных людей, не работающих в театре, много детей - организационно сложно <...> Даже с артистами труппы по-разному подходишь, от одного требуешь одно, от другого - другое, у меня подход индивидуальный, так и с детьми: в каждом конкретном случае я смотрю на природу, на нервную систему, на голос, кого куда как вписать", - сказал Кичик корр. ТАСС.

Проект осуществлен на средства президентского гранта (957 тыс. рублей). Спектакль планируется показывать ученикам средних школ, детских домов и интернатов Архангельской области. "В нашем театре происходит чудо, которое ориентировано на детей, они в состоянии ожидания чуда и участия в этом процессе. Приобщиться, принять участие в преображении для тех детишек, которые не всегда находят свое место в обществе, увидеть их улыбки, счастье - это, безусловно, большое событие", - сказал журналистам на премьере спектакля губернатор Архангельской области Игорь Орлов.