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Более 200 учителей английского языка не хватает в школах Дагестана

В стране
28 января, 21:13 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 28, января. /ТАСС

Сейчас в регионе реализуется программа популяризации английского языка

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МАХАЧКАЛА, 28 января. /ТАСС/. Более 200 учителей английского языка не хватает в настоящее время в дагестанских школах, сообщил в воскресенье и. о. главы Дагестана Владимир Васильев.

"У нас сейчас не хватает 204 преподавателей английского языка. Тем не менее будем уже сейчас думать, находить решения, в том числе и точечные, чтобы талантливые дети, которые хотят изучать язык, имели эту возможность уже сегодня", - сказал Васильев в Махачкале на встрече с участниками регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, во встрече принимал участие руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Руководитель региона добавил, что планируется поднимать средний уровень преподавания языков, но для этого "еще потребуется время".

По данным министерства образования и науки Дагестана, в рамках направления "Англоязычный Дагестан" приоритетного проекта развития республики в регионе реализуется программа популяризации английского языка. Она предусматривает создание условий для выявления талантливых педагогов, стимулирование дальнейшего улучшения качества овладения языком, а также формирование устойчивого интереса у школьников к изучению языка.

В настоящий момент в Дагестане, по данным Минобрнауки региона, более 40 тыс. учителей и около 1,5 тыс. школ, в которых обучаются более 380 тыс. детей.

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