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Дорога Магадан - Балаганное - Талон закрыта из-за снегопада

В стране
29 января, 2:33 UTC+3

На закрытый участок дороги направили снегоуборочную технику

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ТАСС, 29 января. Управление ГИБДД по Магаданской области из-за циклона закрыло для движения автотранспорта дорогу Магадан - Балаганное - Талон. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ведомства.

"В связи с продолжительным снегопадом и сильным ветром прекращено движение всех видов транспортных средств на участке с третьего по 40-й км территориальной автодороги Магадан - Балаганное - Талон. Магаданская Госавтоинспекция рекомендует водителям транспортных средств воздержаться от выездов в данном направлении", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на указанный участок автодороги направлена снегоуборочная техника. Скопления техники на дороге нет.

По данным колымских синоптиков, очередной снежный циклон подошел к Магаданской области. В понедельник на Колыме восточный ветер 12-18 м/с, метель (6-19 мм за 12 часов и менее).

Правительство Магаданской области рекомендовало министерству дорожного хозяйства, транспорта и связи региона усилить контроль за состоянием автодорог, привести силы и средства в режим повышенной готовности. Главы городских округов должны организовать выполнение комплекса превентивных мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба правительства.

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