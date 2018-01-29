Осужденная за незаконную передачу земли экс-заммэра Петрозаводска признана банкротом

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Карелии признал банкротом бывшего заместителя мэра Петрозаводска Евгению Сухорукову, с которой ранее городской суд взыскал 57,8 млн рублей в качестве компенсации ущерба за незаконную передачу земли коммерческой фирме. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Арбитражный суд Карелии удовлетворил заявление Сухоруковой, признал ее банкротом и ввел процедуру реализации имущества", - сказал собеседник агентства. По его словам, суд также назначил финансового управляющего по делу о банкротстве. Его отчет Арбитражный суд республики заслушает 1 марта.

В начале ноября 2015 года суд Петрозаводска признал Сухорукову виновной в совершении преступления по части 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий" и приговорил ее к двум годам лишения свободы условно. Суд установил, что в сентябре 2012 года Сухорукова, исполняя обязанности главы администрации Прионежского района Карелии, незаконно передала участки земли сельхозназначения под строительство коттеджного поселка. Руководствуясь постановлением Сухоруковой, коммерческая компания начала строительство. В результате окружающей среде был причинен ущерб на 57,8 млн рублей.

В апреле 2016 года Петрозаводский городской суд в полном объеме удовлетворил исковое заявление прокурора Карелии о взыскании с женщины ущерба в 57,8 млн рублей.

Сухорукову назначили на пост заместителя мэра Петрозаводска в ноябре 2013 года. Она уволилась из городской администрации 25 декабря 2015 года, сразу после отставки мэра Петрозаводска Галины Ширшиной.