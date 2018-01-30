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В России будет создана интерактивная карта развития муниципалитетов

В стране
30 января, 16:21 UTC+3 БРЯНСК /Корр. ТАСС, Павел Баранов

Помощник президента России по вопросам местного самоуправления Николай Цуканов добавил, что в стране более 22 тыс. муниципальных образований

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БРЯНСК, 30 января. /Корр. ТАСС Павел Баранов/. Интерактивная карта развития муниципальных образований будет создана в России, сообщил во вторник в Брянске на собрании ассоциации "Совет муниципальных образований Брянской области" помощник президента России по вопросам местного самоуправления Николай Цуканов. Как сообщает корреспондент ТАСС, Цуканов, общаясь с представителями брянских муниципалитетов, сказал, что совместно с регионами будут отработаны критерии оценки эффективной работы местных властей для оценочной части интерактивной карты.

"Это первый мой выезд [после назначения на должность помощника президента] в субъекты федерации, на примере которого мы дальше будем строить модель интерактивной карты развития муниципалитетов страны", - сказал Цуканов.

По его словам, в основу оценки качества жизни в регионах будет положено качество жизни, но главная сложность в том, что пока не выработан ни один показатель, по которому можно оценить качество жизни. "Кто-то считает показателем - поставить лавочку в сквер, но ведь комфортная среда начинается с подъездов, дворов, общественных мест. Чтобы не ошибаться мы должны разработать какие-то показатели", - сказал Цуканов, подчеркнув, что о том, какие это показатели надо спрашивать у самих жителей территорий.

Помощник президента также отметил, что в России более 22 тыс. муниципальных образований, и часто они отличаются совершенно разной системой управления. "Правильно это [разная система управления] или неправильно должны определить сами жители, так как везде разный исторический уклад, разный опыт", - сказал Цуканов.

По его словам, изучение работы муниципалитетов он начал с Брянской области в связи с тем, что за последние три года регион показывает хорошие показатели в строительстве, в сельском хозяйстве. "Я хочу посмотреть ситуацию с двух сторон - какие отношения у муниципалитета и губернатора, постараюсь выслушать ваше мнение", - сказал Цуканов, обращаясь к депутатам брянских муниципалитетов.

Он подчеркнул, что президент поставил задачу приблизить к людям органы местного самоуправления "на расстояние вытянутой руки", при этом помощник президента сказал, что нет задачи принять какое-то быстрое решение, а есть задача провести системную работу и дать предложения. Цуканов отметил, что итоги его поездок по регионам будут представлены в Совете при президенте РФ по развитию местного самоуправления.

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