Весенний паводок в Архангельской области будет сложным из-за заторов

АРХАНГЕЛЬСК, 30 января. /ТАСС/. Ледоход и весенний паводок на реках Архангельской области будет сложным из-за сформировавшихся осенью заторов. Об этом по итогам первого заседания областной межведомственной группы по ледоходу и паводку сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Из-за теплой погоды в ноябре и декабре на реках сформировались серьезные заторы. Поэтому паводок ожидается непростым. Места заторов на Северной Двине уже определены", - сказали в пресс-службе.

Как сообщили в МЧС, в связи со сложной ледовой обстановкой для проведения ледокольных работ планируется запросить из федерального бюджета около 3 млн рублей. "В этом году задача не просто "прорезать" лед, а выгнать его заранее вниз по течению, освободив холмогорское разветвление [Северной Двины]. Дополнительно нужны 2,8 млн рублей, этот вопрос будет вынесен на межведомственную комиссию по Северо-Западному федеральному округу. Также планируется увеличить закупку взрывчатых веществ для проведения превентивных мероприятий", - приводит пресс-служба слова председателя группы Александра Уварова.

Как пояснили в пресс-службе, прогноз по срокам прохождения ледохода в регионе появится не раньше начала марта. "Но заторы в любом случае никуда не уйдут", - сказали в МЧС.

По данным регионального главка МЧС, на превентивные меры перед паводком 2017 года без учета средств областного дорожного агентства "Архангельскавтодор" было потрачено около 20 млн рублей. Ледоход и паводок в Архангельской области в 2017 году прошли без ЧП.