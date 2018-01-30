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Более 30 млн рублей выделят на поддержку малого бизнеса в Ингушетии в 2018 году

В стране
30 января, 23:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС

Эта сумма в три раза превышает прошлогодний лимит

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ТАСС, 30 января. Более 30 млн рублей будет выделено на поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП) в Ингушетии в 2018 году. Об этом во вторник сообщается на сайте Минэкономразвития республики.

"В результате активной работы Министерства экономического развития Ингушетии в текущем году республике удалось защитить лимит по поддержке МСП в размере 30,5 млн. рублей, что в три раза превышает лимит прошлого года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, средства будут направлены на создание и развитие организаций инфраструктуры поддержки МСП, в том числе на развитие центра поддержки предпринимательства, создание центра инноваций социальной сферы, центра народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, а также сельского и экологического туризма. Кроме того, планируется создание многофункционального центра, центра кластерного развития, создание и обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества.

Соглашение о предоставлении субсидии планируется подписать до 15 февраля 2018 года.

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