Более 30 млн рублей выделят на поддержку малого бизнеса в Ингушетии в 2018 году

ТАСС, 30 января. Более 30 млн рублей будет выделено на поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП) в Ингушетии в 2018 году. Об этом во вторник сообщается на сайте Минэкономразвития республики.

"В результате активной работы Министерства экономического развития Ингушетии в текущем году республике удалось защитить лимит по поддержке МСП в размере 30,5 млн. рублей, что в три раза превышает лимит прошлого года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, средства будут направлены на создание и развитие организаций инфраструктуры поддержки МСП, в том числе на развитие центра поддержки предпринимательства, создание центра инноваций социальной сферы, центра народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, а также сельского и экологического туризма. Кроме того, планируется создание многофункционального центра, центра кластерного развития, создание и обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества.

Соглашение о предоставлении субсидии планируется подписать до 15 февраля 2018 года.