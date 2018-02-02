Прерванное из-за циклона движение на автодорогах Колымы возобновлено

ТАСС, 2 февраля. Две автодороги на Колыме, закрытые накануне из-за циклона и опасности схода лавин, в пятницу открыли для движения транспорта, сообщила пресс-служба правительства Магаданской области.

"Проезд по автомобильным дорогам общего пользования межмуниципального значения Герба - Омсукчан, Палатка - Кулу - Нексикан открыт для всех транспортных средств", - говорится в сообщении.

По данным колымских синоптиков, в январе в Магадане выпало четыре месячных нормы осадков. Максимальная высота снежного покрова зарегистрирована в поселке Талон - 181 см, Палатка -118 см.