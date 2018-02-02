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Гендиректора стройфирмы в Хабаровске отправили в колонию за растрату денег клиентов

В стране
2 февраля, 4:40 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 2, февраля. /ТАСС

Его приговорили почти к четырем годам лишения свободы

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ХАБАРОВСК, 2 февраля. /ТАСС/. Суд в Хабаровском крае отправил в колонию гендиректора стройфирмы за растрату и присвоение денег клиентов, заказавших дома. Об этом сообщает в пятницу прокуратура Хабаровского края.

"Суд <...> приговорил гендиректора к трем годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Руководителя фирмы признали виновным в растрате и присвоении денег клиентов (ч. 3 и 4 ст. 160 УК РФ). В сентябре 2014 года он заключил с жителем Нанайского района края договор на строительство частного дома и гаража. На счет фирмы поступило более 2 млн рублей, деньги осужденный потратил на долги компании, а дом с гаражом не построил. Еще порядка 800 тыс. рублей другой клиентки, заказавшей частный дом, он также присвоил себе.

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