Камчатский край увеличил объемы добычи драгметалла в 2017 году

ТАСС, 2 февраля. Горнодобывающие предприятия Камчатки в 2017 году увеличили добычу золота, серебра и платины на величины от 3,2% до 35,9%. Об этом сообщил министр природных ресурсов региона Василий Прийдун.

"В 2017 году горнодобывающими предприятиями Камчатки было добыто 6 682 кг золота. Из них объем коренного золота составил 6 539 кг - 103,2 % от уровня добычи за 2016 год, золото россыпное - 143 кг (172,0 %). Кроме того, на территории региона добыто 16 676 кг серебра (135,9 % к уровня 2016 года) и 391 кг платины (105,3 %)", - цитирует в пятницу министра пресс-служба правительства края.

По его словам, увеличение уровня добычи россыпного золота связано с введением в эксплуатацию месторождения на реке Дымная, серебра - с наращиванием объемов производства на Аметистовом ГОКе.

"В 1 квартале 2018 года планируется введение в эксплуатацию первой технологической линии золотоизвлекательной фабрики Озерновского горно-металлургического комбината. <…> планируется построить и ввести в эксплуатацию новые ГОКи Озерновский, Кумроч, горнодобывающие предприятия на месторождениях Оганчинское, Бараньевское с переработкой руды на Агинском ГОКе", - передает пресс-служба слова Прийдуна.

Кроме того, общий объем добычи общераспространенных полезных ископаемых в 2017 году на Камчатке превысил 600 тыс. куб. метров. Это строительный камень, песчано-гравийная смесь, строительный песок и вулканический шлак.