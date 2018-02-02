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Пограничники задержали в Беринговом море иностранное рыболовное судно

В стране
2 февраля, 5:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС

Экипаж судна промышлял незаконной добычей краба

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ТАСС, 2 февраля. Пограничники Дальневосточного федерального округа (ДФО) задержали в Беринговом море судно "Си Бриз" (флаг Сьерра Леоне, порт приписки Фритаун), приспособленное под незаконную добычу краба. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району.

"Иностранная рыболовная шхуна "Си Бриз" вела незаконную деятельность в режиме радиомолчания и не позиционировалась техническими средствами контроля. Пытаясь ввести в заблуждение государственные контролирующие органы, задержанное судно использовало идентификационные номера и международные позывные сигналы, принадлежащие другим судам", - сообщили в пресс-службе.

Установлено, что рыболовная шхуна является промысловой и оборудована для добычи и транспортировки краба в живом виде. На ее борту обнаружена нажива для орудий лова общим весом около 4 тонн. Документы, дающие право вести промысел в исключительной экономической зоне Российской Федерации и судовой журнал, на судне отсутствуют.

Судно конвоируется в порт Петропавловск-Камчатский для проведения следственных действий. Пресс-служба отмечает, что рыболовная шхуна "Си Бриз" (прежнее название РШ "Бант") ранее неоднократно задерживалась пограничниками РФ по восточному арктическому району за нарушения режима государственной границы и незаконную транспортировку живого краба. Общая сумма назначенных штрафов в отношении иностранного юридического лица составила более 6,5 млн рублей.

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