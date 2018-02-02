Росгеология в 2018 году займется поисками золота в четырех регионах ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 2 февраля. /ТАСС/. Росгеология в 2018 году займется поисками золота, меди и бурого угля на семи объектах в Приморье, Хабаровском крае, Амурской и Сахалинской области, сообщает в пятницу пресс-служба "Дальневосточного ПГО" (входит в состав Росгеологии).

"АО "Дальневосточное ПГО" (входит в состав государственного геологического холдинга "Росгеология") в текущем году планирует провести поисковые работы на семи основных объектах, шесть из которых являются перспективными на обнаружение рудного золота. Геологические исследования пройдут на территориях Приморского и Хабаровского краев, а также Амурской и Сахалинской областей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе предприятия ТАСС пояснили, что работы будут вестись в рамках госзаказа, основным заказчиком выступает департамент по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу (Дальнедра).

Районы поисков

Ожидается, что в 2018 году начнется новый этап изучения перспективной на медь и золото Ямтульской площади в Ульчском районе Хабаровского края. Здесь планируется найти рудные объекты с промышленными параметрами, оценить объем ресурсов и подготовить рекомендации по дальнейшей геологоразведке. Также в этом году начнутся поиски рудного золота на Хаджарской площади в Комсомольском районе Хабаровского края.

Среди новых проектов в Амурской области - перспективный на рудное золото участок Соловьевский в Тындинском районе, кроме того, в 2018 году планируется провести третий этап работ на Бургалинском объекте в Селемджинском районе. Исследования здесь позволят оценить перспективы выявления промышленных месторождений золота и количество прогнозных ресурсов.

"Изучение медно-порфирового с золотом оруденения в пределах Малахитового рудного поля с этого года начнется в Пожарском районе Приморского края. Выявленная на этом участке золото-меднопорфировая минерализация, приуроченная к Химинскому золото-олово-вольфрамоворудному узлу, предполагает после проведения геологоразведочных работ обнаружение здесь месторождения с ресурсами меди не менее 1,3 млн тонн", - говорится в сообщении.

На Сахалине золото в этом году будут искать на острове Шумшу, параллельно геологи продолжат поиски бурого угля в пределах Лахской площади, которая расположена на территории сразу трех северных районов Сахалинской области: Охинского, Ногликского и Александровск-Сахалинского.