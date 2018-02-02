Оборонное НПО "Квант" в Новгороде перевело часть сотрудников на сокращенную рабочую неделю

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Оборонное предприятие НПО "Квант" в Великом Новгороде перевело на неполную рабочую неделю часть сотрудников в ожидании реализации нового заказа, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Новгородской области со ссылкой на данные руководства предприятия.

"Часть сотрудников из тех подразделений, где есть недозагрузка в связи с завершением предыдущего заказа, перестали работать в четверг и пятницу, но при этом им будет выплачиваться две трети зарплаты. Руководство намерено сохранить коллектив к началу реализации нового заказа", - рассказали в областном правительстве.

По их данным, у предприятия планируется экспортный заказ на 2019-2020 годы в оборонной сфере. В научно-производственном объединении трудятся 980 человек, а на неполную рабочую неделю перешли около 200-300 сотрудников.

В конце 2017 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении субсидии АО "НПО "Квант". Данные средства позволят предприятию рассчитаться перед кредиторами по задолженностям, образовавшимся в 2013 - 2015 годах, и сохранить существующие рабочие места. Также на предприятии идет работа по переходу на производство гражданской продукции. В частности, здесь планируют запустить промышленное производство модульных бионических протезов руки до 200 штук в год в 2019 году.

Новгородское акционерное общество "Научно-производственное объединение "Квант" - одно из ведущих российских производителей мобильных комплексов радиотехнической разведки и противодействия самолетным радиолокационным системам. Предприятие включено в реестр Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.