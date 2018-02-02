Год оленеводства открылся в Ненецком АО

АРХАНГЕЛЬСК, 2 февраля. /ТАСС/. Торжественное открытие Года оленеводства прошло в пятницу в Ненецком автономном округе. Как сообщает пресс-служба окружной администрации, старт Году оленеводства дал врио главы региона Александр Цыбульский.

"Эта отрасль - неотъемлемая часть нашей культуры, традиционный и самобытный вид хозяйственной деятельности, но и, на мой взгляд, потенциальное, эффективное и выгодное направление для экономики. В этом году нужно объединить усилия для того, чтобы не только еще раз укрепиться в самобытном значении понятия оленеводства, но и постараться сделать отрасль действительно серьезным аспектом жизни региона", - приводит пресс-служба слова Цыбульского.

2018 год объявлен в Ненецком автономном округе Годом оленеводства врио губернатора НАО в декабре. Тогда было проведено голосование в социальных сетях, где жители региона определяли приоритетную тему, требующую особенного внимания в этом году. На территории округа сельскохозяйственную деятельность в области оленеводства осуществляют 26 организаций.

Председатель правления Союза оленеводов Ненецкого автономного округа Владислав Выучейский сообщил ТАСС, что на сегодняшний момент непосредственно в оленеводстве НАО занято около 900 человек, "если принять к учету членов семей, наберется порядка 2,5 тыс. человек".

Как отметил Выучейский, оленеводство должно стать социально значимой отраслью для региона. Он подчеркнул, что его нужно рассматривать шире, чем просто сферу производственной деятельности. "Оленеводство должно быть социально значимой отраслью для сохранения традиционного природопользования, традиционных знаний и образа жизни коренных малочисленных народов Севера", - сказал Выучейский.

Он подчеркнул, что оленеводы ждут в целом изменения подхода к ним и их деятельности. "Нужно изменить подход со стороны региона, со стороны государства, поддерживать не наращивание поголовья северных оленей, (...) нужно это поддерживать и развивать переработку продукции оленеводства", - отметил он. По данным пресс-службы администрации округа, поголовье оленей на 1 января 2018 года во всех категориях хозяйств НАО составляет 179 тыс. голов.

Ожидания и планы Года оленеводства

Как сказал ТАСС председатель СПК (сельскохозяйственный производственный кооператив) "Ижемский оленевод" Константин Личутин, со стороны государства необходима поддержка по техническому перевооружению хозяйств, на что у предприятий собственных средств не хватает.

"Вот в Республике Коми (…) два хозяйства имеют еврономер на торговлю на экспорт. У нас, дай Бог, соответствуют два убойных пункта - в колхозе "Путь Ильича", который в Харьяге построен два года назад, и в "Ижемском оленеводе", который мы построили, аттестовались и сейчас на рассмотрении в Евросоюзе, и мы получим еврономер", - сказал Личутин.

Из-за недостатка средств в бюджете региона в последние годы, вызванном падением цен на нефть, в НАО были свернуты многие программы поддержки сельхозпроизводителей, в том числе оленеводов. "У нас ровно год действовало постановление о компенсации части затрат на приобретение оборудования. Мы (СПК "Ижемский оленевод") вписались, и "Харп", и "Ерв", и "Путь Ильича" (оленеводческие предприятия НАО - прим. ТАСС) на дорогостоящее оборудование в 2016 году, а, когда в 2017 году надо было получать компенсацию, постановление отменили, только "Путь Ильича" успел получить какие-то денежные средства", - пояснил Личутин.

В Год оленеводства уровень государственной поддержки отрасли по сравнению с прошлым годом вырастет на 9%. Всего на поддержку оленеводства планируется направить 231,5 млн рублей, в том числе 35,5 млн рублей из федерального бюджета. Как отмечает глава региона, господдержка традиционной отрасли должна позволить оленеводам обновлять имеющиеся и создавать новые производственные мощности, задействовать современные технологии по убою оленей с последующей промышленной переработкой продукции оленеводства, а также сохранять имеющееся поголовье племенных и товарных животных.

Итоговый план мероприятий Года оленеводства в НАО будет утвержден в ближайшие дни. Как сообщает пресс-служба округа, в его рамках будут расширены проекты по организации кочевого образования в тундре, медицинскому обследованию коренного населения во время кочевий, будут построены новые производственные объекты.

Ближайшими событиями в рамках Года оленеводства станут Съезд оленеводов, который проходит раз в три года, и состязания на оленьих упряжках "Сямянхат мерета" (в переводе с ненецкого "Самый быстрый" - прим. ТАСС) 16-17 марта.