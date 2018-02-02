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Капитальный ремонт трех зданий МВД провели в Карачаево-Черкесии в 2017 году

В стране
2 февраля, 17:41 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 2, февраля. /ТАСС

Ремонтные работы проведены на общую сумму 77,5 млн рублей

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ЧЕРКЕССК, 2 февраля. /ТАСС/. Более 77 млн рублей потратили в 2017 году на ремонт зданий МВД по Карачаево-Черкесии (КЧР). Капитальный ремонт провели на трех объектах, сообщили ТАСС в пятницу в министерстве.

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"В 2017 году ремонтные работы проведены на общую сумму 77,5 млн рублей. Капитально отремонтировано административное здание МВД России по Усть-Джегутинскому району, здание тира отдела МВД "Зеленчукский" и спецбиблиотека управления по работе с личным составом, где хранится секретная документация", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в 2018 году планируется провести капитальный ремонт зданий управлений Федеральной миграционной службы межмуниципальных отделов МВД "Карачаевский" и "Хабезский".

Ранее сообщалось, что в 2018 году планируется ввести в эксплуатацию новое здание отдела МВД по Черкесску, которое возводят в южной части республиканской столицы КЧР, на площади более 15 тыс. кв. метров.

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