Автобусы Петербурга оснастят современной системой видеонаблюдения к маю 2018 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Большую часть автопарка крупнейшего перевозчика Санкт-Петербурга ГУП "Пассажиравтотранс" для повышения безопасности оснастят современной системой видеонаблюдения к маю 2018 года. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба государственной корпорации "Ростех", которая занимается работами.

"Ростех оснастит автобусный парк Санкт-Петербурга "умными" системами видеоконтроля, которые помогут повысить уровень безопасности на транспорте и вести мониторинг пассажиропотока. В рамках контракта с санкт-петербургским ГУП "Пассажиравтотранс" оборудование будет установлено на 1400 единицах (весь парк предприятия оставляет 1800 единиц - прим. ТАСС) городского общественного транспорта. Работы планируется завершить в мае 2018 года", - отмечается в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе "Пассажиравтотранса", видео с новых камер будет поступать сразу же на сервер предприятия, что позволит следить за ситуацией в автобусе в режиме реального времени. Оборудование также будет вести подсчет пассажиров в салоне. В дальнейшем планируется установить новые камеры во всем парке предприятия, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге планируется создать общую городскую коммуникативную среду. К чемпионату мира по футболу в городе на Неве появятся 100 "умных" остановок с бесплатным доступом к Wi-Fi. Коммерческие автобусы города планируют оснастить бесплатным Интернетом к концу первого кварта 2018 года, на городских автобусах пока ведется только тестирование Wi-Fi.