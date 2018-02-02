Реестр родников составили в Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 2 февраля. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области и региональный центр природопользования и охраны окружающей среды составили реестр родников региона. Об этом в пятницу рассказал ТАСС заместитель руководителя центра Андрей Копытов.

"Проект пока состоит из двух частей: это научно- популярное издание "Родники Поморья" и информационная система "Родники Архангельской области", то есть сайт, где выложены все полученные данные по родникам региона. По каждому роднику можно посмотреть, что о нем известно, в описании есть координаты, где каждый находится, и есть карта, где можно посмотреть, как родник найти", - отметил он.

В начале проекта информацию о родниках собирали в муниципальных образованиях региона, затем к составлению перечня подключились активные жители области, которые отправляли информацию о родниках и легенды, связанные с ними. В итоге собранные данные было решено объединить в книгу "Родники Поморья".

Местная жительница Наталья Фокина представила материалы о роднике под названием "Японский" в деревне Боброво под Архангельском. "У нас деревня Боброво состоит из трех частей, одна из них в народе называется Япония, и в этой Японии родник "живет" уже больше ста лет, и мы знаем, что в этом роднике можно брать воду… ее берут на засолку огурцов, на хозяйственные нужды", - рассказала ТАСС Фокина. Как пояснила собеседница агентства, жители деревни не только собрали информацию о роднике, но и привели в порядок территорию вокруг него, сделали дорожку, крышу над родником и установили деревянную фигурку бобра.

В рамках проекта провели фотоконкурс, посвященный родникам области. В книге представлены фотографии-победители.

В перечне собрана информация по 81 роднику Архангельской области. "Естественно, все их учесть невозможно, но эта работа охватила наиболее значимые для области и известные родники", - пояснил ТАСС начальник отдела водохозяйственных мероприятий и водопользования регионального Минлеспрома Алексей Миргородский, отметив, что реестр будет пополняться.