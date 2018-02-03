Концерты и спортивные состязания пройдут в стране в рамках акции "Россия в моем сердце!"

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Патриотические митинги-концерты состоятся в столице и других городах России 3 февраля с целью продемонстрировать единство народа и поддержать память о героях, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны. В некоторых регионах участники мероприятий также намерены выразить поддержку российским спортсменам, которые примут участие в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

Инициатором акции является Общественная палата РФ. Организаторы отмечают, что день ее проведения символично совпадает с 75-летием победы в Сталинградской битве (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года), которая стала переломной в Великой Отечественной войне и Второй мировой войне.

Неравнодушие к чужой беде

В столице основные мероприятия пройдут на Васильевском спуске. В целом, по оценкам организаторов, на митинг-концерт в Москве придут до 10 тыс. человек.

На сцене выступят популярные российские певцы Валерий Меладзе, Ольга Кормухина, Зара, Олег Газманов. Ведущими праздника станут Светлана Зейналова и Александр Маршал. Также в мероприятии примут участие народный артист СССР Василий Лановой и художественный руководитель Государственного театра наций, народный артист России Евгений Миронов.

Евгений Миронов обратил внимание на активное участие в акции "Россия в моем сердце!" волонтеров.

"По статистике, в России семь млн волонтеров. Уверен, что больше! Каждый, кто не смог пройти мимо чужой беды, - волонтер. Я и мои коллеги-артисты, возглавляющие благотворительные фонды, знаем как никто, что без помощи добровольцев мы не смогли бы помочь нуждающимся, а значит, сделать кого-то счастливым, подарить надежду, а иногда спасти жизнь", - сказал Миронов ТАСС.

Заслуженная артистка России Зара на Васильевском спуске исполнит песню-признание в любви Родине "Широка страна моя родная".

"Я принимаю участие в акции "Россия в моем сердце!", потому что в этот памятный день хочу быть рядом с российским многонациональным народом, судьба которого познала так много испытаний, но, несмотря на это, он выстоял, оставаясь при этом сильным и единым", - сказала ТАСС певица.

Привлечь внимание через соцсети

Организаторы предложили участникам акции использовать хэштег #Россиявмоемсердце. Каждый россиянин, пришедший на митинг, сможет выразить свою гражданскую позицию и поддержку не только на улицах, но и в социальных сетях.

Митинги-концерты и другие мероприятия пройдут по всей стране. В них примут участие артисты, спортсмены, герои России и Советского Союза. Они расскажут собравшимся о будущем и настоящем страны, а также о том, что для них лично означает быть патриотом своей страны.

В Петербурге митинг-концерт пройдет на Греческой площади, в самом центре города. В числе выступающих на нем будет олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

"Мы все разные, с разными мнениями, у нас может быть разное понимание патриотизма, того, как мы любим Родину и как мы можем быть ей полезны. <...> Эта акция напоминает нам о том, что Россия в нашем сердце... Мне хотелось бы, чтобы мы терпимее относились к мнению других людей, ведь все мы думаем о процветании страны и успехах каждого ее гражданина", - сказала Журова ТАСС.

Поддержка спорта и почести ветеранам

Во многих городах акция пройдет и в поддержку российских спортсменов, которые отправились на Олимпиаду в Южную Корею. В Кемерове пройдет чемпионат по рывку 16-килограммовой гири. В Красноярске всех, мнеравнодушных к спорту, объединят в команды призер Олимпийских игр по биатлону Павел Ростовцев, двукратная чемпионка Олимпийских игр по биатлону Ольга Медведцева и участник Олимпиады по лыжным гонкам Николай Большаков.

"Нужно поддержать наших спортсменов, им, как никогда раньше, необходимо наше участие", - сказала ТАСС паралимпийская чемпионка Татьяна Ильюченко, которая примет участие в акции в Алтайском крае.

В Саратове перед собравшимися выступят герои России. Во Владимире в память обо всех павших на площадь Победы ретромобиль ЗИС-5 доставит корзину с цветами, а Севастополе память павших в боях за родину почтут минутой молчания.

В Ставрополе в мероприятиях примет участие 95-летний житель города Иван Титов. В начале войны ему было 18 лет, он воевал под Сталинградом, был тяжело ранен. После войны он стал ветеринаром и в течение 10 лет возглавлял Ставропольскую научно-исследовательскую ветеринарную станцию.

Мероприятия в рамках акции также пройдут в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Тюменской, Ленинградской, Челябинской, Воронежской, Брянской, Свердловской областях, а также в других регионах страны.