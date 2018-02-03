Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.02:
$ 56.04
€ 70.1
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Брошенное в Приморье аварийное судно Yeruslan выставили на торги

В стране
3 февраля, 4:22 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 3, февраля. /ТАСС

Теплоход оценили почти в 2 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 3 февраля. /ТАСС/. Покинутое аварийное судно Yeruslan, на котором год назад произошел пожар, выставили на торги почти за 2 млн рублей, сообщается на официальном сайте приморского управления Росимущества.

"Судно Yeruslan <...> дата торгов 05.03.2018 <...> стоимость 1 млн 926 тыс. рублей", - говорится в публикации.

Судно было построено в 1967 году. Владельцем значится китайская компания Claner Shipping Ltd., порт приписки - Пномпень (Камбоджа). Оно не раз оказывалось в центре скандальных историй после арестов в ряде портов из-за долгов по зарплате морякам. По данным Приморской транспортной прокуратуры, на 2017 год судовладелец задолжал своему экипажу более $200 тыс. По ходатайству прокурора на судно был наложен арест, а в отношении судовладельца заведено уголовное дело.

Судно около двух лет находилось на рейде в Амурском заливе в 8 - 10 км от Владивостока. Ранее его охраняли несколько человек. В конце января 2017 года местные журналисты, которые поднялись на борт, рассказали, что экипаж покинул судно, а его помещения разграблены.

31 января 2017 года на борту начался пожар, разведка показала, что возгорание произошло на верхней и автомобильной палубах в кормовой части. 1 февраля прошлого года стало известно, что пожар прекратился. Из-за пожара лед, поддерживавший судно на поверхности, растаял, и судно начало тонуть. 21 февраля 2017 года Yeruslan отбуксировали в порт Славянка в Приморье, где оно находится до сих пор.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Приморский край
Страны
Китай Россия Камбоджа
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Олимпийский чемпион по биатлону Шипулин присоединился к движению Putin Team
2
Лебедев лишен титула чемпиона WBA, пояс будет выставлен в бою Гассиев - Дортикос
3
Жителей Красноярска предупредили о загрязнении воздуха
4
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
5
На Севморзаводе сообщили, что переход в федеральную собственность ускорит интеграцию в ОПК
6
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
7
Очередной "Прорыв": армия России получит на вооружение новый танк
Темы дня
Новости партнеров
Реклама