Брошенное в Приморье аварийное судно Yeruslan выставили на торги

ВЛАДИВОСТОК, 3 февраля. /ТАСС/. Покинутое аварийное судно Yeruslan, на котором год назад произошел пожар, выставили на торги почти за 2 млн рублей, сообщается на официальном сайте приморского управления Росимущества.

"Судно Yeruslan <...> дата торгов 05.03.2018 <...> стоимость 1 млн 926 тыс. рублей", - говорится в публикации.

Судно было построено в 1967 году. Владельцем значится китайская компания Claner Shipping Ltd., порт приписки - Пномпень (Камбоджа). Оно не раз оказывалось в центре скандальных историй после арестов в ряде портов из-за долгов по зарплате морякам. По данным Приморской транспортной прокуратуры, на 2017 год судовладелец задолжал своему экипажу более $200 тыс. По ходатайству прокурора на судно был наложен арест, а в отношении судовладельца заведено уголовное дело.

Судно около двух лет находилось на рейде в Амурском заливе в 8 - 10 км от Владивостока. Ранее его охраняли несколько человек. В конце января 2017 года местные журналисты, которые поднялись на борт, рассказали, что экипаж покинул судно, а его помещения разграблены.

31 января 2017 года на борту начался пожар, разведка показала, что возгорание произошло на верхней и автомобильной палубах в кормовой части. 1 февраля прошлого года стало известно, что пожар прекратился. Из-за пожара лед, поддерживавший судно на поверхности, растаял, и судно начало тонуть. 21 февраля 2017 года Yeruslan отбуксировали в порт Славянка в Приморье, где оно находится до сих пор.