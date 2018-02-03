Старинные окна и лестница обнаружены при реставрации церкви XV века в Великом Новгороде

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Старинные оконные и дверные проемы, лестница и ряд других ценных предметов обнаружены во время реставрации церкви Илии Пророка на Славне в Великом Новгороде, построенной в XV веке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации, которая выступает государственным заказчиком работ.

"В ходе ремонтно-реставрационных работ в храме найдены заложенные в XIX веке оконные и дверной проемы, лестница из подклета на второй этаж, два ранее неизвестных закладных креста и многочисленные голосники (керамические сосуды или камеры небольших размеров в кладке стен их облегчения и улучшения акустики - прим. ТАСС)", - рассказали в пресс-службе заказчика работ.

По словам представителя авторского надзора, архитектора "Центральных научно-реставрационных проектных мастерских" Дмитрия Яковлева, из находок в церкви Илии Пророка на Славне особую ценность имеют древние кованые "чешуйчатые" ставни в двух окнах XV века.

Кроме того, открылся достаточно редкий первоначальный дверной проем, ведший из южной половины алтаря храма в южный придел, что практически не имеет аналогов в новгородских храмах того времени. А найденные закладные кресты, которые традиционно в новгородских храмах XIV-XV веков размещались на первом этаже при входе с улицы, в этой церкви располагаются на втором этаже рядом с порталами и выходят в интерьеры первоначальных западной и южной папертей.

Церковь Илии Пророка на Славне в Великом Новгороде построена в середине XV века и возведена на основаниях стен церкви конца XII века. Данный объект является памятником культурного наследия федерального значения. На его первую научную реставрацию выделено 93 млн рублей.