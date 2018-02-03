Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.02:
$ 56.04
€ 70.1
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Калининградский аэропорт приступил к приему и отправке рейсов

В стране
3 февраля, 17:27 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 3, февраля. /ТАСС

Самолеты задержали из-за сильного тумана

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЛИНИНГРАД, 3 февраля. /ТАСС/. Калининградский аэропорт Храброво приступил к приему и отправке рейсов, задержанных в субботу утром из-за тумана. Об этом ТАСС сообщили в дирекции авиаузла.

"Аэропорт работает в штатном режиме, погода нормализовалась, рейсы выполняются", - сказал представитель Храброво.

Как сообщалось ранее, из-за утреннего тумана было задержано прибытие в Калининград самолетов из Москвы, Санкт- Петербурга и Минска.

По данным регионального Главка МЧС, в субботу в Калининградской области от минус 2 до плюс 1 градуса, скорость ветра не превышает 5-10 м/с, погода облачная с прояснениями.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Калининградская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в районе Идлиба сбит военный самолет
2
Олимпийский чемпион по биатлону Шипулин присоединился к движению Putin Team
3
Лебедев лишен титула чемпиона WBA, пояс будет выставлен в бою Гассиев - Дортикос
4
В Львовской области противники новых таможенных правил заблокировали два КПП
5
Welcome Home, или Возвращение на Родину
6
Очередной "Прорыв": армия России получит на вооружение новый танк
7
Швейцарский суд отклонил иск шестерых спортсменов РФ на невыдачу приглашений на ОИ-2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама