Калининградский аэропорт приступил к приему и отправке рейсов

КАЛИНИНГРАД, 3 февраля. /ТАСС/. Калининградский аэропорт Храброво приступил к приему и отправке рейсов, задержанных в субботу утром из-за тумана. Об этом ТАСС сообщили в дирекции авиаузла.

"Аэропорт работает в штатном режиме, погода нормализовалась, рейсы выполняются", - сказал представитель Храброво.

Как сообщалось ранее, из-за утреннего тумана было задержано прибытие в Калининград самолетов из Москвы, Санкт- Петербурга и Минска.

По данным регионального Главка МЧС, в субботу в Калининградской области от минус 2 до плюс 1 градуса, скорость ветра не превышает 5-10 м/с, погода облачная с прояснениями.