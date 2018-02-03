Аэропорт Платов начал принимать и отправлять рейсы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 февраля. /ТАСС/. Аэропорт Ростова-на-Дону Платов, где было задержано более 20 рейсов на вылет и прилет из-за тумана, начал принимать и отправлять рейсы, сообщили ТАСС в справочной аэропорта.

"Да, аэропорт работает, начал [принимать и отправлять рейсы]", - сообщила собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта, было задержано более 20 рейсов из-за тумана, среди которых рейсы авиакомпаний "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", Nordwind, "Победа", UTair из московских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Внуково. Также были задержаны рейсы авиакомпаний "Азимут", "S7", "Аэрофлот", "Россия", "Победа" из Платова в Самару, Москву и Санкт-Петербург.

Платов - первый в России аэропорт, построенный с нуля со времен распада СССР, открылся 7 декабря 2017 года. Аэропорт расположен в 30 км от Ростова-на-Дону. С начала эксплуатации Платов принял 1576 рейсов и обслужил 347,9 тыс. пассажиров. Базовым перевозчиком аэропорта является авиакомпания "Азимут", которая выполняет рейсы из Ростова-на-Дону в Махачкалу, Сочи, Санкт-Петербург, Москву, Самару, Новосибирск.