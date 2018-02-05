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Более 50 км дорог отремонтируют в Приморье в 2018 году

В стране
5 февраля, 3:00 UTC+3

Работы пройдут в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"

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ВЛАДИВОСТОК, 5 февраля. /ТАСС/. Более 50 км дорог на пяти трассах в Приморье отремонтируют в 2018 году в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", сообщает пресс-служба администрации края.
"Более 50 км краевых дорог отремонтируют в 2018 году в Приморье. Работы пройдут в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги".

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, ремонт дорожного полотна проведут на пяти краевых дорогах. "В феврале-марте пройдут торги по объектам ремонта, чтобы с наступлением тепла дорожники приступили к работам", - говорится в сообщении.

В рамках проекта продолжится ремонт трассы Владивосток - Находка - Порт Восточный, также отремонтируют 16,6 км на трассе Владивосток - Артем, которая проходит вдоль Уссурийского залива и 2 км на дороге от федеральной трассы к станции Угольная. Отремонтируют и подъезды к аэропорту Владивосток, в Надеждинском районе ремонт пройдет на трассе Раздольное - Хасан.

Владивостокская агломерация Приморского края в 2017 году в числе 38 других агломераций страны выиграла грант на реализацию проекта "Безопасные и качественные дороги", предполагающего модернизацию дорожной сети. На финансирование программы в прошлом году было направлено 1,5 млрд рублей из федерального, краевого и местных бюджетов. Примерно столько же получит агломерация в 2018 году.

В ходе реализации "пилотного" этапа программы было отремонтировано 102 км дорог в четырех муниципалитетах Владивостокской агломерации. Наибольший объем работ был выполнен во Владивостоке, особое внимание также уделили ремонту краевой дороги Артем - Находка, участка дороги между поселком Шкотово и городом Партизанск в районе поселка Новая Москва и трассы Штыково - Ивановка. Трехнедельная проверка не выявила серьезных замечаний в выполненных в рамках проекта работах.

О проекте

Проект "Безопасные и качественные дороги" реализуется в три этапа: первый продлится до конца 2018 года и предусматривает некапиталоемкий ремонт, который позволит ликвидировать места концентрации ДТП и улучшить ситуацию с транспортными потоками. Второй этап начнется в 2019 году и завершится в 2021 году, система организации дорожного движения будет совершенствоваться и развиваться, планируется внедрение интеллектуальных систем управления дорожным движением и объектами транспортной инфраструктуры. Третий этап запланирован на 2022-2025 годы, когда должна завершиться реализация проекта с предоставлением поддержки за счет средств федерального бюджета. Планируется, что до 2020 года в нормативное состояние должно быть приведено не менее 80% автомобильных трасс Приморья.

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