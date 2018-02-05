Строительство трех спортивных объектов начнется в Карачаево-Черкесии в 2018 году

ЧЕРКЕССК, 5 февраля. /ТАСС/. Открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса и начало строительства трех спортивных объектов запланировано в Карачаево-Черкесии (КЧР) в 2018 году, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе министерства спорта и физической культуры КЧР.

"В этом году планируется начать строительство современного ФОКа в Усть-Джегуте, универсальной спортивной площадки в ауле Кумыш Карачаевского района и футбольного поля в ауле Эрсакон Адыге-Хабльского муниципального образования, а также запланирован ввод в эксплуатацию спорткомплекса в ауле Малый Зеленчук Хабезского района", - сказали в ведомстве.

Собеседник агентства отметил, что строительство объектов будет проводится в рамках ведомственной программы Минспорта России на условиях софинансирования из республиканского бюджета.

"В 2017 году в КЧР было завершено строительство самого крупного в регионе спортивного комплекса "Юбилейный" площадью более 5 тыс. кв. метров в Черкесске и начата реконструкция главного стадиона республики "Нарт". Ремонтные работы планируется завершить в этом году", - добавил собеседник агентства.

За последние шесть лет в Карачаево-Черкесии построено и реконструировано более 50 спортивных объектов. С 2011 года количество жителей республики, систематически занимающихся физкультурой и спортом, увеличилось с 11% до 35% от численности населения КЧР.