Федеральное софинансирование культурных проектов в Коми возросло втрое

СЫКТЫВКАР, 5 февраля. /ТАСС/. Проекты в сфере культуры в Коми получили в 2018 году втрое больше финансирования из федерального бюджета - порядка 100 млн рублей, сообщил в понедельник журналистам министр культуры, туризма и архивного дела Сергей Емельянов, говоря о проектах на 2018 год, объявленный в Коми Годом культуры.

"Республика участвовала в прошлом году абсолютно во всех федеральных программах. В этом году мы расширим свое участие. Объем софинансирования из федерального бюджета увеличился втрое до порядка 100 млн рублей", - сказал Емельянов, отвечая на вопрос ТАСС.

В этом году, отметил министр, будет отработан единый библиотечный стандарт на примере двух библиотек - городской и сельской. Уже известно, что сельской библиотеке в Корткеросском районе выделят до 7 млн рублей на ремонт и закупку нового оборудования, мебели. "Библиотеки должны стать центрами общения жителей, особенно в малых населенных пунктах", - сказал он.

Будут реконструированы также три музея, которые отберут на конкурсной основе. Планируется улучшить материально-техническую базу порядка 30 сельских домов культуры, в прошлом году в программе приняли участие 20 домов культуры из 357.

"Работа комплексная - на республиканские и федеральные средства ведется покупка новой мебели, светового и звукового оборудования, на муниципальные - ремонт помещений, чтобы там были созданы все условия для и зрителей, и для творческих коллективов", - сказал руководитель министерства.

Кроме того, в этом году откроют два новых дома культуры: в селе Гам Усть-Вымского района и в деревне Денисовка Усть-Вымского района.

Помимо этого, на средства компании "Лукойл" в рамках соглашения о социальном партнерстве будут построены два многофункциональных культурных центра - в селе Коровий Ручей Усть-Цилемского района и в селе Щельяюр Ижемского района.

В сотрудничестве с компанией "Русал" будет построен такой центр в поселке Чиньяворык, в городе Микунь реконструируют Дом культуры.

В прошлом году в Коми было сдано два многофункциональных культурных центра.

"В 2018-й Год культуры мы начинаем масштабную программу преображения наших учреждений, чтобы к 100-летию Республики Коми, к 2021 году, отрасль максимально преобразилась", - отметил Емельянов.

В целом финансирование отрасли из республиканского бюджета увеличено в этом году на 14% до 1,7 млрд рублей.