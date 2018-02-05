Дагестан использует опыт Татарстана по контролю расходования бюджета

МАХАЧКАЛА, 5 февраля. /ТАСС/. Дагестан должен изучить и использовать опыт Татарстана по контролю расходования бюджетных средств, сказал журналистам врио главы Дагестана Владимир Васильев в понедельник в ходе визита в республику главы Татарстана Рустама Минниханова.

"Татарстан контролирует свой бюджет так, что нам надо поучиться. Они завели около ста показателей, которые постоянно, в режиме реального времени контролируют <...> Нам этого так не хватает <...> И при этом еще убрать условия для соблазна чиновников, власти, что присутствует тоже у нас", - сказал Васильев.

По его словам, необходимо изучить опыт Татарстана и в других сферах. "Татарстан - это регион-лидер. Они собирают миллиард налогов в день, у них в день поступает 2 миллиона долларов инвестиций <...> Я считаю, что всегда надо учиться у тех, кто впереди <...> Каждый у нас, в Дагестане, я надеюсь, сегодня может задуматься: почему мы до сих пор не рядом по уровню развития?" - отметил Васильев.

Ранее сообщалось, что в понедельник в ходе визита Минниханова в Дагестан было подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между двумя республиками. Стороны также договорились об обмене делегациями и туристско-экскурсионными группами учащейся молодежи, оказании взаимной помощи в организации летнего отдыха и культурного досуга учащихся, укреплении культурных связей, оказании взаимной помощи в развитии внутреннего и въездного туризма, сотрудничестве в других сферах.