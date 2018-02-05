Коммунальная инфраструктура поселка Тухард на Таймыре будет готова к осени 2018 года

КРАСНОЯРСК, 5 февраля. /ТАСС/. Коммунальная инфраструктура таймырского поселка Тухард, реновация которого проводится в рамках соглашения "Норникеля", Таймырского района и Енисейского объединенного банка, будет готова к осени 2018 года. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба администрации района со ссылкой на гендиректора компании "Таймырэнерго" Алексея Федорова.

"Перед нами стоит задача: к осени, к началу отопительного сезона, вся коммунальная инфраструктура должна функционировать", - приводит пресс-служба слова Федорова. Компания займется строительством электростанции и котельной, прокладкой сетей тепло-, водо- и электроснабжения. На коммунальную инфраструктуру будет потрачено 70 млн рублей, средства на это выделит Енисейский объединенный банк.

Строительство нового жилья начнется с началом летней навигации, оно будет расположено в отдалении от промышленных объектов. Планируется построить 53 квартиры общей площадью 2,25 тыс. кв. метров. Жилье будет строится на средства "Норникеля". Для этого металлургическая компания выделила 90 млн рублей. Социальная инфраструктура будет создана за счет бюджета муниципалитета.

Аварийный Тухард

Сегодня практически весь жилой фонд поселка находится в аварийном состоянии. Кроме того, кочевое население вынуждено проживать в неприспособленных помещениях - так называемых бочках и балках, которые ранее были построены для геологов, ведущих разведку на территории Таймыра.

Представители коренных малочисленных народов Севера в прошлом веке селились рядом с объектами "Норильскгазпрома" (дочерняя компания ГМК "Норникель"), что было обусловлено близостью к коммуникациям и бытовым удобствам. И только позже Красноярский край принял решение о создании поселка, в котором по сей день нет социальных объектов, учреждений культуры и образования.

Как сообщалось ранее, инвестиции в реновацию аварийного арктического поселка Тухард в Красноярском крае составят около 300 млн рублей. Это средства "Норникеля", бюджета Таймырского района и Енисейского объединенного банка. Соглашение об этом было подписано в апреле на Красноярском экономическом форуме. В настоящий момент в поселке проживает порядка 800 человек.