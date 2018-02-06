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Ученые ДВФУ проследят за качеством строительства сухого дока верфи "Звезда" в Приморье

В стране
6 февраля, 5:40 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Наталья Никулина

Объект имеет категорию "уникальный", поэтому такое сопровождение необходимо для обеспечения его высокой надежности

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ВЛАДИВОСТОК, 6 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) будут обеспечивать научно-техническое сопровождение проектирования и строительства сухого дока строящегося в Большом Камне крупнейшего в стране судостроительного комплекса "Звезда". Объект имеет категорию "уникальный", поэтому такое сопровождение необходимо для обеспечения его высокой надежности, рассказал ТАСС директор Инженерной школы ДВФУ Александр Беккер.

"Мы выиграли два тендера: по научно-техническому сопровождению проектирования сухого дока и по научно- техническому сопровождению строительства сухого дока ССК "Звезда". Это будет уникальное, крупнейшее в стране сооружение, предназначенное для строительства буровых платформ, супертанкеров, газовозов, судов снабжения нефтегазодобывающих платформ и других видов технических средств для плавания в условиях Арктики и обустройства морских месторождений нефти и газа. <...> Мы должны выполнить анализ принятых проектировщиками проектных решений, определить наиболее ответственные места и объекты, разработать рекомендации по проектированию и строительству, при необходимости - сделать поверочные расчеты этих объектов. Надо обеспечить применение материалов высокого качества, современные технологии строительства", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что обычно при строительстве контроль выполняется со стороны заказчика, а со стороны проектировщика организован авторский надзор. "Но в данном случае, учитывая уникальность этого объекта, заказчик решил заключить контракт с нами дополнительно на научно- техническое сопровождение", - пояснил Беккер.

Также ученые будут помогать решать возможные проблемы, которые могут возникнуть при выполнении специальных видов строительных работ, например, при устройстве перемычки, противофильтрационных мероприятий и других работах.

На базе завода "Звезда" в Большом Камне с 2009 года создается первая в России верфь крупнотоннажного судостроения мощностью переработки до 330 тысяч тонн стали в год. На основе проекта запущена территория опережающего развития "Большой Камень". В ближайшие годы здесь должна появиться крупнейшая в России верфь гражданского судостроения, способная выпускать целую линейку средне- и крупнотоннажных судов и морской техники, включая танкеры, газовозы, элементы буровых платформ, суда снабжения и сейсморазведки.

Строительство нового судостроительного комплекса ведется в две очереди. Первая очередь включает в себя блок корпусных производств и окрасочные камеры, открытый тяжелый стапель с передаточным доком для строительства судов и морской техники и цеха насыщения. Блок корпусных производств и окрасочные камеры сданы в эксплуатацию в 2016 году. Вторая очередь строительства - это крупнейший в России сухой док и производственные цеха полного цикла для строительства крупнотоннажных судов и морской техники. Поэтапный ввод в эксплуатацию комплекса "Звезда" будет завершен в конце 2024 года.

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