Оздоровительный комплекс в Северной Осетии получил 3 млн руб. субсидий на оборудование

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 февраля. /ТАСС/. Власти Северной Осетии направили субсидии в размере 3 млн рублей для частичного возмещения затрат спортивно-оздоровительного комплекса "Порог неба", расположенного в Дигорском ущелье. Об этом во вторник сообщил министр экономического развития республики Казбек Томаев.

"Субсидии в размере 3 млн рублей направлены ООО "Порог неба" для частичного возмещения понесенных затрат, связанных с приобретением оборудования", - сказал министр на заседании правительства.

По его словам, в настоящее время в компании работает 12 человек, в перспективе планируется создание еще 10 рабочих мест. Отчисления в бюджет республики составляют 250 тыс. рублей, их также планируется увеличить до 400 тыс. рублей.

Субсидии выделены в рамках республиканской программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности, действующей с 2017 по 2019 годы.

Расположенный в Ирафском районе комплекс "Порог неба" является самым популярным местом не только зимнего, но и летнего отдыха в Дигорском ущелье. Он находится в горах Центрального Кавказа на высоте 1800 метров над уровнем моря в санаторно-курортной зоне.