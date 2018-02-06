Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.02:
$ 57.22
€ 70.93
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Оздоровительный комплекс в Северной Осетии получил 3 млн руб. субсидий на оборудование

В стране
6 февраля, 16:14 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 6, февраля. /ТАСС

По словам министра экономического развития Северной Осетии Казбека Томаева, отчисления в бюджет республики составляют 250 тыс. рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 февраля. /ТАСС/. Власти Северной Осетии направили субсидии в размере 3 млн рублей для частичного возмещения затрат спортивно-оздоровительного комплекса "Порог неба", расположенного в Дигорском ущелье. Об этом во вторник сообщил министр экономического развития республики Казбек Томаев.

"Субсидии в размере 3 млн рублей направлены ООО "Порог неба" для частичного возмещения понесенных затрат, связанных с приобретением оборудования", - сказал министр на заседании правительства.

По его словам, в настоящее время в компании работает 12 человек, в перспективе планируется создание еще 10 рабочих мест. Отчисления в бюджет республики составляют 250 тыс. рублей, их также планируется увеличить до 400 тыс. рублей.

Субсидии выделены в рамках республиканской программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности, действующей с 2017 по 2019 годы.

Расположенный в Ирафском районе комплекс "Порог неба" является самым популярным местом не только зимнего, но и летнего отдыха в Дигорском ущелье. Он находится в горах Центрального Кавказа на высоте 1800 метров над уровнем моря в санаторно-курортной зоне.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Северная Осетия
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему обвалился американский индекс Dow Jones
2
Бывший глава AIBA: МОК указал федерации бокса на необходимость скорейших реформ
3
Биография кандидата на пост премьер-министра Дагестана Артема Здунова
4
Суд арестовал до 5 апреля бывшего врио председателя правительства Дагестана Гамидова
5
Комиссия МОК выявила новых российских спортсменов, которые связаны с допингом
6
МО РФ: публикация о финансах пилота Филипова должна получить оценку правоохранителей
7
Новый кабмин ФРГ нацелен на восстановления отношений с РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама