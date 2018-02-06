Около 500 молодых семей в КЧР получат субсидии на покупку жилья в 2018 году

ЧЕРКЕССК, 6 февраля. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) планируют в этом году направить более 516 млн рублей на обеспечение жильем молодых семей, что на 34,2 млн больше, чем в 2017 году, сообщили во вторник ТАСС в министерстве туризма, курортов и молодежной политики республики.

"Субсидии в 2018 году, по предварительным данным, должны получить 480 молодых семей, в прошлом году свои жилищные условия улучшила 461 семья. На реализацию соответствующей региональной программы в этом году из республиканского и федерального бюджетов предусмотрено 516,4 млн рублей", - сказали в ведомстве, отметив что в 2017 году объем финансирования программы составил 482,2 млн рублей.

По данным министерства, на 1 января 2018 года в региональной очереди состоят 4256 семей. За последние шесть лет (2011-2016 годы) по региональной программе, входящей в федеральную целевую программу "Жилище", субсидии на покупку жилья получили более 4,1 тыс. молодых семей Карачаево-Черкесии.