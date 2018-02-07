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Движение парализовано на трассе М-4 "Дон" в сторону ростовского аэропорта

В стране
7 февраля, 0:51 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 7, февраля. /ТАСС

Отмечается, что на проезжую часть упали провода

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 февраля. /ТАСС/. Движение транспорта в сторону нового аэропорта Ростова-на-Дону Платов на трассе М-4 "Дон" парализовано, на проезжую часть упали провода. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Главного управления МВД России по Ростовской области.

"Там провода упали, МЧС работает. Сотрудники полиции обеспечивают беспрепятственный проезд транспорта. Там затор сейчас", - пояснила собеседница агентства.

Как передает корреспондент ТАСС, около поселка Рассвет Ростовской области в сторону аэропорта Платов скопилось большое количество машин. Пробка начинается на выезде из Ростова-на-Дону. Машины стоят в пробке около одного часа.

В МЧС региона ТАСС рассказали, что сейчас на месте работает бригада, в течение часа планируют устранить последствия инцидента.

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